Primarul Cosmin Necula și-a depus candidatura pentru un nou mandat. Listele Pro România pentru Consiliul Local și Consiliul Județean

Primarul Cosmin Necula și-a depus astăzi candidatura pentru un nou mandat în fruntea Primăriei Bacău, din partea Pro România. Alături de el, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Bacău, formațiunea a desemnat-o pe dr. Aurelia Țaga.

După depunerea dosarelor, primarul Cosmin Necula a susținut o declarație, alături de echipa de consilieri pe care o propune pentru următorii patru ani, din partea Pro România:

„Tragem linie celor patru de ani de mandat. Ce vedem? Kilometri întregi de asfalt, peste 300 de clase recondiționate, investiții în sănătate, Spitalul TBC, Spitalul Sf. Maria, Insula de Agrement, parcuri, sensuri giratorii. Toate acestea s-au înfăptuit în patru ani de zile. Pe de altă parte, ne-am asigurat și drumul înainte. Cum? Am semnat cele 57,9 milioane euro, avem de făcut iluminatul public, încă 11 milioane euro și, în momentul de față, ne gândim la ce urmează să facem, adică un oraș cu adevărat european, un oraș verde, implementând aceste sisteme pe care deja le-am semnat. De aici încolo, urmează să mergem înainte, să le înfăptuim. Așa cum am demonstrat că putem și am făcut-o în ultimii patru ani, așa vom face și de acum încolo”, a declarat edilul.