Primarul Cosmin Necula anunță locurile unde se distribuie apă. Care este stadiul Rezervei de apă a Bacăului – UPDATE

UPDATE: CRAB estimează rezolvarea avariei până mâine, iar apa va reveni în Bacău sâmbătă, în prima jumătate a zilei, a anunțat primarul Cosmin Necula.



„Împreună cu colegii mei, am verificat dacă în toate cele 42 puncte de distribuire apă sunt alimentate continuu de către echipele Primăriei. Puteți ridica apa de la aceste puncte pana la ora 20:30 și mâine dimineață începând cu ora 8:30”, a mai precizat edilul.

Știrea inițială:

Primarul Cosmin Necula a anunțat locurile unde se distribuie apă potabilă pentru populația municipiului Bacău. Edilul s-a referit și la stadiul lucrărilor la Rezerva de apă, proiect menit să reducă problemele cu apa, în cazul avariilor pe conducta de la Valea Uzului.



„După cum știti, magistrala principală de aducțiune de apă de la Valea Uzului este nereabilitată pe o porțiune de 23 de km și are o vechime de 30 de ani. Nu au existat reparații și nici interes. Încă de la prima avarie, am decis că trebuie să construim Rezervă de Apă și după nenumărați pași (licitații «interminabile», diverse piedici birocratice, găsirea resursei financiare), iată că această se construiește. Am luat această decizie pentru a avea apă în municipiul Bacău”, a notat Necula.

„Din păcate, astăzi, există o nouă avarie la magistrală. Aștept de la Compania de Apă să ne comunice termenul exact de remediere. Până la momentul remedierii complete a avariei, Primăria Bacău va distribui în mod GRATUIT apă potabilă și nepotabilă”, a mai precizat primarul Bacăului.

Punctele de distribuție a apei:

Locații distribuire APĂ POTABILĂ

– Biserica “Fericitul Ieremia” – Str. Digul Barnat nr. 4

– Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău – Str. Ștefan cel Mare nr. 17A

– Poliția Locală a Municipiului Bacău – Str. I.L. Caragiale nr. 2

– Biserica Ortodoxă “Sf Neculai” – Blvd. Unirii nr. 4

– Teatrul Municipal Bacovia – Str. Iernii nr. 7

– Primăria Municipiului Bacău – Str. Mărășești nr. 6

– Biserica Ortodoxă “Sf Dumitru” – Str. Narciselor nr. 2

– Serviciului Public de Evidență a Persoanelor – Str. Henri Coandă nr. 2

– Școala Gimnazială “Octavian Voicu” – Str. Bicaz nr. 17

– Colegiul Tehnic de Comunicații “N.V. Karpen“ – Str. Mioriței nr. 76 bis

– Centrul de Zi “Clubul Pensionarilor” – Str. Aleea Ghioceilor nr. 2A

Locații distribuire APĂ NEPOTABILĂ

– Str. Letea, intersecție cu str. Orizontului

– Str. Alecu Russo

– Calea Republicii, intersecție cu str. Aeroportului

– Calea Republicii, zona Bartolo

– Calea Republicii, zona Narcisa

– Str. Depoului

– Piața Sud

– Str. Ștefan cel Mare, zona Billa

– Colegiul Karpen – Banca Transilvania

– Str. Mioriței, stația Selena

– Str. Mioriței, intersecție cu str. Banca Națională

– Cartier CFR

– Bucegi, intersecție ANL Făgăraș

– Alecu Russo, intersecție Milcov

– Electricienilor, loc de joacă

– Complex Aviatori

– Str. Cornișa, intersecție str. Pictor Andreescu

– Pasajul Muncitorul

– 9 Mai, ING Bank

– Str. Alexandru cel Bun, Adriatică

– Str. Mihai Viteazul, Biserica Sf Neculai

– Str. Neagoe Vodă, intersecție cu str. Martir Horia

– Str. Aprodu Purice, stație de autobuz

– Str. Gării, Evrika

– Piață Centrală, stație de autobuz

– Prefectura – Consiliul Județean Bacău

– Str. Carpați, intersecție cu str. Frasinului

– Str. Bradului, parc de joacă

– Str. Energiei, RMB

– Orizont, stație de autobuz

– Sediul Taxe și Impozite Locale

– Parcul Nord

– Parcul Trandafirilor

– Parcul Cancicov, locul de joacă

– Sala Sporturilor

De asemenea, Asociația Betania asigură, la sediu (str. Nordului 19 bis Bacău), apă nepotabilă din sursă proprie, pentru uz gospodăresc, populației din zona Miorița, Nordului etc.