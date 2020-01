Primarul Cosmin Necula, amendat pentru viteză excesivă. „Bonus”, a rămas și fără certificat și plăcuțe la mașină

Primarul Bacăului, Cosmin Necula, a fost surprins de polițiștii din Ilfov în timp ce mergea prin localitate cu viteză excesivă. Edilul a fost oprit de oamenii legii.

Cerându-i actele la control, polițiștii au constatat că primarul Necula nu are poliță RCA valabilă. Astfel, pe lângă amenda de 600 de lei și cele 6 puncte de penalizare, a rămas și fără certificatul de înmatriculare și plăcuțe la mașina personală.

Pentru Ziarul de Bacău, Cosmin Necula a recunoscut cele întâmplate, susținând că pur și simplu a uitat să reînnoiască polița de asigurare. „Ce pot spune, în acea porțiune de drum nu am realizat că sunt în localitate. Dar la chestiuni de genul acesta nu am ce comenta. Am greșit, am plătit. Cât despre asigurare, era expirată din decembrie și pur și simplu nu mi-am dat seama”, a declarat Cosmin Necula.