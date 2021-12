Primarul Bacăului, reclamat la DNA pentru întârzierea plății burselor școlare. În replică, Stanciu Viziteu amenință cu blocarea alocării banilor

Scandalul plății burselor școlare în municipiul Bacău ajunge la Direcția Națională Anticorupție, acolo unde Asociația Elevilor din Bacău l-a reclamat pe primarul Lucian Stanciu Viziteu, pe care îl acuză de abuz în funcție.

Într-un comunicat de presă, Asociația Elevilor din Bacău anunță că făcut o plângere penală pentru abuz în serviciu pe numele primarului municipiului Bacău, după ședința de Consiliu Local din data de 26 noiembrie 2021. „O astfel de acțiune a fost mai mult decât necesară, după ce am fost martori în repetate rânduri la faptele nelegale comise de domnul primar la capitolul burse”, se arată în comunicat.

Pe 26 noiembrie, reprezentanții Asociației Elevilor din Bacău: Alexandra-Ioana Guramba (președinte) și Ilaria Puiu (vicepreședinte) au participat la ședința de Consiliu Local a Municipiului Bacău, unde au reprezentat interesele elevilor: respectarea dreptului constituțional la burse. „Acest drept nu a fost recunoscut de domnul primar de-a lungul timpului, acesta declarând în ședința de consiliu local din data de 12.11.2021 că un astfel de drept nu este stipulat în Constituție: o greșeală catastrofală pentru o persoană care ar trebui să aplice legea, dar aparent, după cum reiese din comportamentul dânsului, nu o cunoaște”, relatează reprezentanții elevilor, în comunicat.

Potrivit asociației, la ședința din data de 26 noiembrie fost votată o hotărâre de consiliu local incompletă, care nu ar face decât să întârzie procesul de acordare a burselor în municipiul Bacău. Deși a fost transmis Primăriei Municipiului Bacău de către Inspectoratul Școlar Județean pe data de 23 noiembrie, numărul beneficiarilor nu a fost cuprins în HCL, astfel că aprobarea numărului de burse s-a amânat pentru o ședință ulterioară. „Ba chiar, o parte din executiv mărturisea în cadrul ședinței că numărul nu a fost prins în Hotărârea de Consiliu Local pentru a nu plăti bursele”, susțin elevii în comunicat.

Urmărind situația de anul trecut, putem remarca faptul că o întârziere de acest gen ar însemna pentru elevi să își vadă drepturile respectate abia în toamna anului 2022. Un astfel de cerc vicios nu este benefic nici elevilor și nici administrației, care se află într-o poziție cel puțin incomodă din punct de vedere legal. Această situație de nelegalitate a fost semnalată și de reprezentanta noastră, Alexandra-Ioana Guramba în ședința de Consiliu Local. – comunicat de presă al Asociației Elevilor Bacău

Primarul evită răspunsul și se laudă cu sumele plătite

Solicitat să răspundă acuzațiilor lansate de reprezentanții elevilor, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a evitat să răspundă concret de ce a negat drepturile elevilor și de ce nu a introdus numărul beneficiarilor în HCL. În schimb, edilul s-a lăudat cu sumele achitate (12,4 milioane de lei în 2021) și a avertizat că demersul elevilor ar putea conduce la blocarea acordării banilor.

„Asociația Elevilor (…) a trimis un comunicat presei care din păcate aduce foarte mult cu o declarație politică. Am plătit în 2021 burse cât în ultimii 4 ani la un loc! Am primit, acum, la final de an, o sumă de la Ministerul Educației care va intra în buget și va merge, prin rectificare, tot spre plata burselor! Sper că demersul asociației să nu aibă efectul nedorit, să ducă la blocarea acestei rectificări sau a următoarelor hotărâri care vizează bursele!”, a replicat primarul Bacăului.

El nu a explicat cum ar putea „demersul asociației” să blocheze rectificarea bugetară pentru plata burselor școlare.