Primarul Bacăului propune mai puțini funcționari, mai mulți măturători pe străzi. Reacții din Consiliul Local

Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău, propune o schimbare radicală a organigramei instituției pe care o conduce. Dacă modificările vor fi votate de Consiliul Local, Primăria va avea câteva zeci de funcționari mai puțini și tot atâția măturători în plus. De asemenea, unii șefi de direcții și servicii vor rămâne fără posturi.



„Modificările intervenite sunt menite să aducă un plus de calitate serviciilor oferite de Primăria Bacău”, spune primarul Cosmin Necula. Principalele noutăți propuse sunt: Direcția de Servicii Publice va avea alocat în plus un număr de 62 de posturi (lucrători la salubritate stradală); se înființează un serviciu distinct pentru „Școli și Învățământ”, care va gestiona toate structurile educaționale din oraș; se înființează un serviciu distinct pentru „Tineret și Informare Cetățeni” și digitalizarea serviciilor oferite de Primărie și înființarea unui Centru Unic pentru Informare care va centraliza relațiile cu publicul într-o singură locație, iar toate solicitările vor fi înregistrate și operate digital.

Într-o conferință de presă, primarul Cosmin Necula a precizat că noua organigramă trebuie votată, deoarece expiră termenul de 120 de zile impus prin noul Cod Administrativ. Cel puțin 56 de posturi au atribuții conform noului act normativ. „Le recomand consilierilor să dea vot pozitiv nu doar pentru că e o obligație, ci pentru că aceste schimbări sunt menite să aducă un plus de sustenabilitate”, a spus edilul.

Reacții din Consiliul Local Bacău

Proiectul va fi supus la vot în ședința de joi, 31 octombrie 2019. Deja, PSD și-a anunțat decizia: „Consilierii PSD se abțin de la votarea organigramei Primăriei Bacău – nu aprobăm în ultimele 6 luni de mandat ceea ce trebuia să schimbăm în primele 6 luni de mandat, așa cum am anunțat încă din campania electorală din 2016. Apreciem că sarcina și oportunitatea elaborării unei noi organigrame trebuie să revină următoarei conduceri a Primăriei, oricare ar fi ea, care să-și materializeze viziunea administrativă în acord cu propriile obiective vizate”.

„Anunț de pe acum public că nu voi vota o astfel de structură administrativă fără viziune, fără cap, fără coadă, fără atribuții clar delimitate, dar mai ales fără a răspunde nevoilor viitoare ale orașului”, a afirmat consilierul local independent Cristian Ghingheș, pe blogul personal.