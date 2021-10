Primăria vrea să taie pomii fructiferi și gardurile vii din tot Bacăul. Viceprimarul Ghingheș dezvăluie planul refuzat de Agenția de Protecția Mediului

Primăria Bacău a pus gând rău pomilor fructiferi și gardurilor vii din tot orașul. Planul a fost dezvăluit de viceprimarul Cristian Ghingheș, care consideră că opoziția sa a fost unul dintre motivele pentru care i-au fost retrase atribuțiile.

„Ca să înțelegeți de ce mi-au fost retrase atribuțiile, unul dintre motivele reale este faptul că nu am fost de acord cu tăierea de-a valma a tuturor pomilor fructiferi și a tuturor gardurilor vii din municipiul Bacău, ca titular ce eram al atribuțiilor în ceea ce privește spațiile verzi din municipiul Bacău”, a notat, pe Facebook, Ghingheș.

Ei bine, eu am refuzat să dau curs unor astfel de idei crețe, dar, după ce mi-au fost preluate atribuțiile de către primar, din primărie a plecat către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) o adresă în care se solicită aviz pentru tăierea tuturor pomilor fructiferi și gardurilor vii din municipiul Bacău. Da, negru pe alb!

Din fericire, APM a trimis primăria la plimbare, respingând solicitarea de aviz general și solicitând un amplu proiect de reamenajare a spațiului verde din municipiu, așa cum am vrut eu să demarez prin noul regulament al spațiilor verzi care stă blocat între etajele primăriei încă de astă-vară. Na, prioritățile sunt altele: chermeze pe bani publici în plină pandemie, concursuri dubioase la SSPM etc.

Sunt de acord că pomii fructiferi care produc mizerie trebuie schimbați, dar asta nu se poate face decât treptat, prin înlocuirea acestora cu alți arbori (ornamentali cu creștere rapidă și valoare dendrologică superioară, cum bine precizează inspectorii APM).

Cât despre gardurile vii, habar nu am de ce decidenții de la etajul 1 vor eliminarea acestora, dar sunt împăcat cu ideea că nu am dat curs unor astfel de inițiative și că, în măsura disponibilităților, le-am întreținut până acum și am comandat material pentru unele noi.

Transmit și public mulțumiri Agenției pentru Protecția Mediului (APM) că a prevenit, prin adresa 13331 din 8 octombrie 2021, acest masacru verde inițiat, din păcate, de capii unei noi administrații care a promis cu totul și cu totul altceva băcăuanilor, nu defrișări de-a valma a pomilor și garduri vii din oraș.