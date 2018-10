Primăria Onești nu are autorizație de funcționare pentru propriul sediu. Măsura inedită luată de primarul orașului

Primăria Onești funcționează într-un sediu fără autorizație de la ISU Bacău, fapt pentru care pompierii i-au și aplicat o amendă de 10.000 de lei. Imobilul nu este nici vechi și nici fragil, însă are un mare defect, peste care pompierii nu pot trece și nu pot elibera autorizația.



Defectul esențial al clădirii a „apărut” în urma schimbărilor legislative în domeniul siguranței clădirilor, când s-a constatat că sediul Primăriei Onești are un etaj în plus. Potrivit pompierilor, la ultimul etaj nu se poate ajunge cu scara de intervenție, ceea ce este o mare problemă.

Inițial, s-au avansat două soluții: instalarea unei scări exterioare sau construirea unei platforme alăturate clădirii pe care să urce mașina pompierilor, astfel încât scara să poată fi înălțată și la ultimul nivel.

Pentru Ziarul de Bacău, primarul Nicolae Gnatiuc a precizat că nu se pune problema unei scări exterioare și, împreună cu ISU Bacău, s-a convenit asupra unei măsuri drastice: „Ultimul etaj se închide, nu se mai folosește!”. În acest moment, Primăria Onești așteaptă autorizația de la Pompieri, după măsura închiderii etajului, care, după spusele edilului, oricum nu era folosit intensiv.

Clădirea primăriei a fost construită între anii 1998-2006, fiind dată în folosință în 2006.

