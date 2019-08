Primăria extinde sistemul de supraveghere video. Se montează camere de luat vederi în sensurile giratorii din oraș

Programul de invesții al Primăriei Bacău va fi modificat, pentru a include noi proiecte. Printre cele mai importante alocări se numără cele pentru extinderea sistemului de supraveghere video.

Camerele de luat vederi vor fi instalate în sensurile giratorii de la avion, Colegiul Economic, Gherăești, Pod Margineni, Ștefan cel Mare, Autogara, Serbanesti Petrom și Calea Romanului. Instalarea sistemelor va costa în total 193 de mii de lei.

Centrul de monitorizare video din Municipiul Bacău funcționează din primăvara acestui an, în incinta CAEx. Primaria Municipiului Bacau a cumpărat camere de luat vederi şi echipamente IT care funcționează sub operarea lucrătorilor Poliției Locale Bacău.

O primă etapă în dezvoltarea sistemului de monitorizare a fost montarea de camere de luat vederi în zona Parcului Nord (8 camere de luat vederi), acestea fiind conectate în timp real la centrul de monitorizare.