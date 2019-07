Primăria comunei Ștefan cel Mare vinde prin licitație teren în satul Rădeana

PRIMARIA COMUNEI STEFAN CEL MARE, cu sediul in Sat. Negoiesti, str. Principala, nr. 20, jud. Bacau anunta pentru data de 25.07.2019, ora 10.00, organizarea licitatiei publice deschise pentru vanzarea unui teren in suprafata de 679 mp situat in intravilanul satului Radeana, comuna Stefan cel Mare, jud. Bacau.

Pretul de pornire al licitatiei este de 3 euro/mp, curs euro din ziua depunerii ofertei.

Documentatia poate fi studiata in cadrul Secretariatului Primariei.

Ofertele se primesc pana la data de 24.07.2019, ora 09.00, la sediul Primariei Comunei Stefan cel Mare, judetul Bacau.

Relatii suplimentare la telefon: 0234339 000.