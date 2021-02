Primăria Bacău, „sub stare de asediu”. O solicitare neobișnuită creează rumoare în rândul consilierilor locali

Consilierii locali băcăuani au primit astăzi o solicitare mai puțin obișnuită din partea Primăriei Bacău. Aleșii și-au exprimat atât surprinderea cât și nemulțumirea față de cererea venită de la executivul local.

Concret, pe adresa de email a consilierilor locali băcăuani a sosit o cerere prin care sunt solicitate date personale ale acestora, precum cartea de identitate, livretul militar și actele de studii, în vederea mobilizării pe timp de război sau stare de asediu.

„În conformitate cu prevederile art.8 alin(1), art.9 alin. (4) şi ale art.10 alin.(2) din Hotarârea nr. 1.204 din 4 octombrie 2007 (*actualizata) privind asigurarea fortei de munca necesare pe timpul starii de asediu, la mobilizare si pe timpul starii de razboi, vă rugăm să transmiteti la adresele de e-mail […] următoarele documente, în vederea completării cererii de mobilizare la locul de muncă: 1. carte de identitate 2.livret militar 3.acte de studii”, se arată în solicitare.

Secretarul municipiului, Ovidiu Popovici a confirmat faptul Primăria a trimis această solicitare, susținând că este o procedură prevăzută de lege, care a mai fost efectuată și în trecut și este necesară pentru a avea o bază de date, în caz de război sau stare de asediu.

Ovidiu Popovici

„Este o procedură legală. Nu înseamnă că suntem în stare de asediu sau război, însă în cazul în care s-ar întâmpla, noi trebuie să fim pregătiți cu o bază de date. S-au mai făcut astfel de solicitări în trecut”, ne-a declarat Ovidiu Popovici, secretarul municipiului.

Mai mulți consilieri locali contactați de Ziarul de Bacău se arată surprinși de această cerere a executivului local și acuză lipsa de profesionalism, având în vedere necesitatea unor proceduri care să asigure protecția datelor.

O premieră în administrație

Mai mult decât atât, consilieri mai vechi, care nu se află la primul mandat, l-au contrazis pe secretarul Popovici, susținând că este prima oară când aud despre așa ceva.

„Am primit cu surprindere această solicitare. Să mi se ceară livretul militar?! Este prima dată când Primăria mi-a trimis o astfel de cerere și când aud despre așa ceva”, a declarat Gabriel Lupu, consilier local PNL.

Cristinel Manolache

Un alt consilier mai vechi, Cristinel Manolache (PER), susține, la fel, că este prima dată când aude despre așa ceva și acuză lipsa de profesionalism a executivului local. „Nu am mai primit o solicitare în acest sens, în trecut. Am mai vorbit cu colegi ai mei din alte județe și nici ei nu au auzit despre așa ceva. Oricum, sunt total neprofesioniști, se pare că nu au auzit de GDPR. Trebuie un acord al nostru pentru a furniza astfel de date personale, să avem o garanție că nu transpiră în alte părți. Acești funcționari reflectă măsura și atitudinea primarului. Parcă sunt niște copii care se joacă în curtea grădiniței și fac un fel de concurs de năzdrăvănii”, a declarat Manolache.

Contravine normelor GDPR

Consilierul independent Dorin Chirilescu a reacționat asemănător, constatând faptul că solicitarea nu ține cont de legislația în vigoare. „Prima reacție a fost să caut hotărârea și să citesc ce prevăd articolele invocate, pentru a încerca să înțeleg motivul pentru care se solicită respectivele documente, care oricum din mai 2018 intră sub incidența normelor GDPR. Mărturisesc că nu am identificat nicio prevedere în respectiva hotărâre, care oricum ar trebui actualizată și pusă în acord cu normele de protecție a datelor cu caracter personal, conform căreia să existe vreo obligativitate de a prezenta documentele respective. De asemenea, adresa făcea referire la faptul că documentele respective ar trebui trimise către două adrese de e-mail, una aparținând Primăriei Bacău, iar alta fiind una personală, de tipul @yahoo.com, ceea ce contravine normelor GDPR. Cum să trimiți documente oficiale și care conțin date personale către o adresă de yahoo, ce nu aparține unei instituții publice?”, spune Dorin Chirilescu.

Consilierii locali vor cere explicații execultivului local în cadrul următoarei ședințe, pentru a lămuri situația ivită.