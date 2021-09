Primăria Bacău lasă mii de elevi fără burse, după ce a alocat fonduri insuficiente. „Situația actuală este rușinoasă pentru administrație”

Scandalul burselor pentru elevii din municipiul Bacău continuă și după ce administrația locală a aprobat fondurile pentru plata acestora. Motivul? Banii alocați de municipalitate nu pot acoperi necesarul. Astfel, s-a ajuns ca, în multe unități de învățământ din municipiu, consiliile de administrație ale școlilor să fie nevoite să taie bursele pentru o parte dintre elevi, deși, conform legii, toți elevii cu medii peste 8.50 ar fi trebuit să le primească.

Un exemplu elocvent este Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, acolo unde circa jumătate dintre elevii merituoși nu vor primi bursele, deși se încadrează în lege, precum și în hotărârea de Consiliu Local. Părinții elevilor care nu vor primi burse au început deja să contacteze conducerea unității școlare și să își exprime nemulțumirea pentru faptul că nu vor primi ajutorul financiar. Însă directorii au mâinile legate.

„Ultimul bursier se oprește la media 9.80. Sunt cam 440 de elevi care primesc burse, iar pentru restul până la 900 și ceva nu mai sunt fonduri. Ni s-a spus de la Primărie că nu există alți bani. Noi am făcut o solicitare oficială către Primărie, pentru a suplimenta fondurile, însă nu am primit niciun răspuns. Este un demers lăudabil, însă nu s-a ținut cont de realitate”, a declarat Adriana Măcincă, directoarea CNVA Bacău. Aceasta susține că a fost nevoită să aplice o serie de criterii specifice, precum media și participarea la ore pentru a selecta elevii care vor primi burse din fondurile existente.

„Prioritatea nu a fost niciodată învățământul”

Asociația Elevilor din Bacău susține, prin vocea președintei Alexandra-Ioana Guramba, că bursele sunt un drept legal al elevilor și nu un moft, iar prin acțiunile sale, Primăria Bacău demonstrează că învățământul nu este o prioritate pentru ea.

„Bursele și implicit plata integrală a acestora reprezintă o obligație legală, nu un moft al elevilor. Învățământul băcăuan stagnează din acest punct de vedere: subiectul a fost discutat și dezbătut de atâtea ori încât opinia publică a devenit confuză, astăzi se plătesc bursele, dar mâine aflăm că nu este chiar așa. Luând în considerare pozițiile vehemente asumate de Asociația Elevilor din Bacău atât în presă, adrese cât și în Consiliul Local al Municipiului Bacău consider că situația actuală este rușinoasă pentru administrație, care se scuză spunând că legea este interpretabilă și că problema este una de ordin juridic, deși atât cetățenii pe care îi dezamăgesc prin aceste acțiuni, cât și elevii care sunt prejudiciați știu că singurul lucru discutabil este interesul față de acordarea burselor legal. Așadar, stăm să ne întrebăm: de ce nu au fost bugetate pentru a se efectua plata acestora în totalitate? Răspunsul este unul simplu, dincolo de orice scuze politice: pentru că prioritatea nu a fost niciodată învățământul”, a declarat pentru Ziarul de Bacău Alexandra-Ioana Guramba, președinte al Asociației Elevilor din Bacău.

Primăria Bacău susține că a alocat o sumă record

Într-un răspuns trimis de purtătorul de cuvânt al Primăriei Bacău, instituția susține că suma acordată de municipalitate pentru burse este una record. De asemenea, precizează că administrația locală băcăuană a decis să acorde sume mai mari decât cele prevăzute de Ministerul Educației.

„În urma adoptării bugetului Municipiului Bacău, suma maximă alocată pentru plata burselor elevilor din sistemul de învățământ de stat din Municipiul Bacău este de 12.412.830 lei, din care 3.110.000 lei sunt alocați de la bugetul de stat, iar diferența de 9.302.830 lei din bugetul municipiului Bacău. O sumă record, mult mai mare decât toate cheltuielile de reparații și întreținere cumulate pe care le facem în acest an în unitățile de învățământ, spre exemplu.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 240 din 29.07.2021 a fost stabilit cuantumul unei burse lunare precum și modalitatea de acordare a acestora, prin metodologie, iar întreaga sumă prevăzută de 12.4 milioane lei în buget a fost alocată echitabil în funcție de numărul de elevi potențiali beneficiari, conform datelor comunicate de ISJ Bacău aferente celor 31 de unități de învățământ care, în conformitate cu OMECTS 5576/2011, vor acorda bursele elevilor, prin procedura proprie pe care o stabilește Consiliul de Administrație.

Întregul demers de acordare se face în condițiile în care Ministerul Educației Naționale a anunțat la începutul acestui an că bursele elevilor din învățământul preșcolar care pot beneficia de burse vor fi acoperite integral din bugetul de stat pentru cuantumul minim de 100 lei, iar intenția noastră a fost de a acorda un cuantum mai mare, din buget local, din suma pe care an de an o alocăm burselor, cca. 3.5 milioane lei. Însă am primit o alocare de 100 lei pentru doar cca. 3300 de elevi, dar am făcut eforturi pentru a acorda cuantumuri mai mari în funcție de medie”, arată Constantin Gherasim, purtătorul de cuvânt al Primăriei Bacău.