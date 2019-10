Primăria Bacău desființează Piața CFR, la trei ani după renovare. Care sunt motivele și ce va amplasat în loc

Recent, Primăria Bacău a început demolarea Pieței CFR. Locatarii din zonă ne-au trimis mesaje, alarmați, deoarece muncitorii nu le-au spus ce are de gând municipalitatea.

“Cu mult regret am vazut ieri ca reprezentantii municipalitatii au trecut la demolarea tejghelelor din beton ale pietei din cart CFR – str, V.Parvan. Era singurul loc in care in ziua de joi veneau mici producatori cu banzeturi si lapte. Era benefic pentru locuitorii acestui cartier, majoritatea persoane in varsta”, ne-a scris pe mail o cititoare din cartier.

Primarul Cosmin Necula a confirmat faptul că piața din cartierul CFR va dispărea. “Acel amplasament este singurul identificat de Primărie pentru amplasarea stației de pompare pentru rezerva de apă a municipiului. Restul terenurilor din zonă sunt private și era o complicație, care întârzia lucrările. Pe de altă parte, adresabilitatea la acea piață era extrem de scăzută. Pur si simplu nu veneau comercianți acolo”, a declarat edilul.

Piața CFR a fost renovată în primăvara anului 2016.