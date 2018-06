Primăria Bacău construiește o creșă și o grădiniță. Vezi cum arată proiectele

La doi ani de la preluarea mandatului de primar al municipiului Bacău, Cosmin Necula a anunțat finalizarea proiectării unor lucrări, urmând ca, după aprobarea Consiliului Local, să înceapă efectiv construcția acestora.

Este vorba în principal de o creșă și o grădiniță, dar edilul a anunțat și demararea altor lucrări în oraș.

„Acum 2 ani, când am fost învestit, nu am găsit nimic proiectat. Practic, din 2013, nu s-a mai proiectat nimic nou în Primăria Bacău”, a spus primarul Cosmin Necula, în cadrul unei conferințe de presă organizate marți.

Abia în 2017 au reînceput proiectările, ceea ce a făcut ca în bugetul pe 2018 să fie „prinse” 99 de obiective de investiții. Unele dintre acestea au ajuns la maturitate, în sensul că pot fi trimise în execuție, dar după aprobarea Consiliului Local.

Se reface Grădinița 18, de la Parcul Trandafirilor

S-a finalizat proiectarea pentru reabilitarea și modernizarea Grădiniței 18, de la Parcul Trandafirilor. În 2016, se cereau bani pentru mansardare, dar în urma unei expertize, a reieșit că imobilul are risc seismic ridicat.



„Tocmai de aceea am hotărât că imobilul – cu o vechime respectabilă, de aproape 100 de ani – trebuie să treacă printr-o reabilitare de amploare. Am realizat o expertiză, în baza căreia s-au stabilit măsurile necesare consolidării clădirii și care stă la baza proiectului de modernizare ce urmează să intre în procedură de achiziție publică, după aprobarea indicatorilor în Consiliul Local”, a spus primarul Necula.

Concomitent cu lucrările de reabilitare, în prelungirea vechii incinte, se va construi un corp nou de clădire, astfel încât cei 175 de copii să se bucure de condiții civilizate de învățare.

Proiectul ce va trebui aprobat de Consiliul Local vizează amenajarea a 7 săli de clasă, sală de mese, bucătărie și spații conexe, spălătorie etc. Valoarea estimată a investiției se ridică la 6,33 milioane lei (aprox. 1,5 milioane euro).

Pe perioada execuției lucrărilor, cursurile vor fi relocate în alte unități educaționale astfel încât activitatea copiilor să nu fie întreruptă și, astfel, dată peste cap (Grădinița nr. 17, Grădinița Lizuca, Grădinița Spiru Haret, Grădinița 29 și Grădinița Cuza).

„Fac un apel la părinți pentru a privi cu înțelegere eforturile pe care Primăria Bacău le face în vederea asigurării unor condiții civilizate de studiu, în deplină siguranță, la Grădinița 18”, a mai spus primarul Bacăului.

Prima creșă nou construită după Revoluție

Creșa din curtea Școlii „G.M.Cancicov” va fi prima construită de la zero, în Bacău, după Revoluție. Costurile vor fi de 2,83 milioane de lei inclusiv TVA. Creșa va avea 5 grupe.



Primarul Cosmin Necula a mai precizat că atât creșa, cât și lucrările de amenajare a parcului „Cancicov” ce se derulează de ceva vreme, sunt realizate de Societatea de Servicii Municipale. Aceeași firmă a municipalității va construi, începând cu luna iulie, giratoriile de la Șerbănești.