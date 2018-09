Primăria Bacău angajează referent în cadrul Direcției Economice

Primăria Municipiului Bacău cu sediul in Bacău str. Mărăşeşti nr.6, organizează concurs in data de 17.10.2018, ora 11.00 – proba scrisa, iar interviul in data de 22.10.2018 pentru ocuparea unui post contractual vacant la Compartimentul administrativ secretariat din cadrul Directiei Economice de:

– Referent, treapta profesionala I la Compartimentul administrativ secretariat din cadrul Directiei Economice;

Conditii de participare:

– studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 5 ani.

– cunostinte operare calculator : nivel mediu;

Dosarele de concurs vor fi depuse, la sediul instituției din str. Mărăşeşti, nr. 6, cam 25, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării in Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv: 20.09.2018-03.10.2018.

Relaţii suplimentare pe site-ul sau la sediul instituţiei.

