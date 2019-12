Primăria Bacău angajează DIRECTOR la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău

Primaria Municipiului Bacău cu sediul in Bacău str.Mărăşeşti nr.6, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere – perioada nedeterminata de Director la Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau.

Condiţii de participare la concurs:

– nivelul studiilor : studii superioare in domeniul psihologiei, asistenta sociala si sociologie cu vechime de minumum 2 ani in domeniul serviciilor sociale sau diploma de licenta in domeniul juridic, medical, economic si stiinte administrative cu experienta de minimum 5 ani in domeniul serviciilor sociale;

– studii de master in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

– vechime necesara ocuparii postului – 7 ani experienta de management sau administrare a unor entitati publice sau private;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

– proba scrisa 15.01.2020 ora 10,00 la sediul Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau, str. Aleea Ghioceilor nr.2.

– interviu în data de 20.01.2020, la sediul Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucratoare de la publicare (11.12.2019 – 24.12.2019), la sediul instituției din str. Marasesti nr.6, etaj 2, camera nr.25, telefon 0372348125.

Relaţii suplimentare pe site-ul instituţiei.