Primăria Bacău angajează Consilier juridic clasa I

Primaria Municipiului Bacau, cu sediul in Bacau str.Mararesti nr.6, organizeaza concurs de recrutare la sediul institutiei, pentru ocuparea urmatoarei functii publice de executie vacante:

Consilier juridic clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Juridic si aplicarea legilor proprietatii Directiei Juridice si Administratie Locala.

Conditii de participare:

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, ramura de stiinta – stiinte juridice, domeniul de licenta drept ;

– 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, in termen de maxim 5 zile de la expirarea termenului de depunere, proba scrisa si interviu.

Proba scrisa va avea loc in data de 04.11.2019 ora 10,00 iar interviul in data de 08.11.2019 .

Dosarele de concurs se depun in termen de 20 de zile de la data publicarii (30.09. – 19.10.2019 inclusiv) , la sediul institutiei str.Marasesti nr.6, etaj 2 camera nr.25, telefon 0372348125 si pe site https://municipiulbacau.ro/.