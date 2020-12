Primăria Bacău amenință cu amenzi proprietarii de magazine și asociațiile de proprietari care nu degajează zăpada de pe trotuare

Într-un mesaj postat pe Facebook, viceprimarul Cristian Ghingheș amenință cu amenzi usturătoare atât patronii magazinelor din oraș, cât și proprietarii de case și asociațiile de proprietari, dacă nu vor respecta legea și vor degaja zăpada de pe trotuare.

„Având în vedere că în ultimii ani zeci de băcăuani au ajuns în perioada iernii la spital cu tot felul de fracturi, entorse, luxaţii şi chiar traumatisme cerebrale din cauza gheţii de pe străzi şi trotuare, suntem obligați să protejăm cetăţenii, demarând acţiuni în colaborare cu Poliţia Locală pentru a sancţiona nerespectarea acestor obligaţii, conform HCL 223/2001, art. 2, lit. e.„, a spus vicele Ghingheș.

Conform hotărârii menționate, persoanele fizice și juridice sunt obligate să asigure și să păstreze curățenie în jurul incintelor, a străzilor și trotuarelor din jurul incintelor, să curețe zăpada de pe trotuare, să îndepărteze gheața și țurturii de la streșini, pentru asigurarea circulației normale a pietonilor. Pentru nerespectarea acestor obligații, amenda minimă este de 600 de lei și poate ajunge la 1.200 de lei.

„Vă garantez că Poliția Locală, față de alte perioade și mandate, are acum mână liberă în acordarea de sancțiuni celor care le merită. Am vorbit serios când am spus că orașul are nevoie și de ordine și disciplină, nu doar de proiecte și servicii publice de calitate.Primăria intervine la acest moment pe străzi și pe porțiunile publice ale trotuarelor cu autospeciale de deszăpezire – atât cu cel proprii, cât și cele contractate pe fiecare lot în parte, în toate zonele oraşului. De asemenea, zeci de angajați ai Direcției de Salubrizare Agrement Parcuri încearcă să mențină aleile și căile de acces cât mai curate.Dacă vrem ca orașul să fie sigur și curat pentru toţi cetăţenii, trebuie să fim conștienți că responsabilitatea bunei gospodăriri revine, în parte, fiecăruia dintre noi!”, a conchis Cristian Ghingheș.