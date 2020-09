Prima ediție „Insula Fest” are loc în acest weekend. Primăria organizează un eveniment dedicat promovării tinerilor artiști locali

Insula de Agrement din Bacău va găzdui în acest weekend evenimentul „Insula Fest”, organizat de Primăria Bacău.

Este vorba despre o serie de concerte susținute de trupe locale, în seara zilelor de sâmbătă și duminică. Programul de desfășurare va fi între orele 17:00 – 21:00 și va avea loc pe Insula Mică. Evenimentul are ca scop promovarea tinerilor artiști locali din municipiu.

Pe scenă vor urca Fundația teatrală Neghiniță. My voice studio by Andra Lungu, Age of Tommorow, Flaming Skies și Little disaster din cadrul Asociației Brothers of rock, Clubul Artisdaio, școala de canto Cantissimo și trupa Rapax.

Bugetul alocat de Primăria Bacău pentru acest eveniment a fost de 20.000 de lei.