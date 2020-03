Președintele PNL Bacău, deputatul Ionel Palăr, în autoizolare la domiciliu. „Este un gest necesar, de responsabilitate”

Președintele PNL Bacău, Ionel Palăr, a intrat în autoizolare la domiciliu, alături de întreaga conducere a partidului.

Conducerea natională a PNL s-a plasat în autoizolare la domiciliu. Președintele și, totodată, premierul interimar Ludovic Orban se izolează la Vila Lac 1. Din câte se pare, senatorul Vergil Chițac, din Constanța, a călătorit într-o țară în care sunt multe cazuri confirmate de coronavirus. După ce a avut loc întrunirea Biroului Permanent Național al partidului, la care a participat și parlamentarul constănțean, conducerea PNL a luat decizia de a se autoizola.

Printre participanții la ședință a fost și deputatul Ionel Palăr, președintele PNL Bacău.

Am decis astăzi să mă autoizolez la domiciliu, după ce m-am aflat luni, 9 martie 2020, la București, în aceeași încăpăre cu un coleg, senator liberal, care a fost confirmat ca fiind infectat cu virusul CONVID – 19. Deși nu am avut un contact direct cu senatorul de Constanța, nici măcar o strângere de mână, consider că autoizolarea este o măsură responsabilă și că, la fel ca orice alt cetățean al statului român, respect procedurile impuse la nivel național și global, privind limitarea efectelor epidemiei de coronavirus. Decizia de a-i proteja pe cei din jur, rude, colegi, prieteni, colaboratori, stă în dreptul fiecăruia dintre noi și este un gest necesar, de responsabilitate. De altfel, deja am anunțat Direcția de Sănătate Publică Bacău privind potențialele riscuri care există în ceea ce mă privește și aștept ca un epidemiolog să vină să-mi recolteze probe. Ca și în zilele precedente, consider că trebuie să dăm dovadă de solidaritate, de maturitate și respect, astfel încât efectele epidemiei de coronavirus să fie dinte cele mai reduse.



Ionel Palăr, președinte PNL Bacău