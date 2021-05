Președintele Ivancea face precizări despre planurile primarului Viziteu: Scumpirea apei cu 50% nu are avizul ANRSC și nici girul membrilor ADIB

Dezvăluirile opoziției, referitoare la intenția primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu de majorare cu minimum 50% a prețului apei furnizate de CRAB în Bacău, au fost urmate de replica edilului, dar și de clarificări de la conducerea ADIB, asociația tutelară a CRAB.

Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a replicat că „auditul asupra eficientei CRAB este făcut de o companie lider in domeniu, care deja lucrează de mulți ani cu CRAB”, iar „planul de mărire al tarifelor de apă au fost aprobate de ADIB (sub conducerea PSD)” când a fost semnat contractul de finantare cu AM POIM.

„Deci chiar PSD a girat aceste măriri și acum propaga minciuni cum că eu as avea vreo legătura cu asta”, a acuzat primarul municipiului Bacău.

Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău și al ADIB (asociația care are CRAB în subordine) a dat publicității o serie de precizări referitoare la prețul apei. Potrivit acestuia, afirmațiile primarului Viziteu nu corespund realității:

Planul tarifar privind prețul apei, cuprins în aplicația de finanțare POIM, nu prevede scumpirea apei cu cel puțin 50% în termeni reali, așa cum intenționează să facă primarul Viziteu prin așa-zisul „audit” de eficientizare a activității Companiei Regionale de Apă Bacău. De altfel, Planul tarifar menționat a fost aprobat deja de către Consiliul Local Bacău, la inițiativa primarului, încă din noiembrie 2020, prin HCL nr. 244/10.11.2020. Aceeași aprobare a fost realizată, în cadrul consiliilor locale, de către toate cele 41 de UAT-uri care beneficiază de investiții în apă/canalizare prin aplicația POIM. Precizăm că Planul tarifar a fost agreat de către Autoritatea de Management a POIM, Contractul de finanțare fiind semnat de către președintele ADIB la data de 3 decembrie 2020. Planul tarifar are la bază atât gradul de suportabilitate a populației, cât și sustenabilitatea investițiilor derulate în cele 41 de UAT-uri beneficiare, în construirea planului tarifar fiind avute în vedere evoluția venitului mediu pe gospodărie, precum și consumurile individuale medii de apă și apă uzată. Independent de planul tarifar aprobat de către CL Bacău în data de 10 noiembrie 2020, primarul Bacăului a contractat în mod direct un așa-zis „audit” de presupusă eficientizare a operatorului de utilități CRAB care prevede, între altele, scumpirea prețului apei cu minim 50% peste planul tarifar aprobat anul trecut. Subliniem că inițiativă de majorare cu minim 50% a prețului apei nu are avizul ANRSC (instituția de reglementare în domeniu) și nici girul membrilor asociați în cadrul ADIB, fiind doar o măsură discreționară de natură a împovăra contribuabilii din Bacău cu o creștere nejustificată a tarifului la apă, raportat la planul aprobat prin HCL nr. 244/2020. Pe cale de consecință, primarul Viziteu – promotorul creșterii cu 50% a prețului la apă – se află într-o vădită contradicție cu planul tarifar deja aprobat de CL Bacău. Mai mult, prin același așa-zis „audit” se urmărește concedierea lucrătorilor din cadrul operatorului CRAB, sub pretextul restructurării, și externalizarea către agenți economici privați a unor activități derulate în prezent de personalul propriul al companiei. De asemenea, „auditul” recomandă fuziunea imediată a CRAB cu un alt operator din Moldova care să preia, astfel, controlul companiei. Orice inițiativă de eficientizare a activității operatorului CRAB trebuie să întrunească consensul UAT-urilor asociate în cadrul ADIB și beneficiare ale investițiilor derulate prin aplicația POIM, precum și a instituțiilor avizatoare. Reiterăm că Planul tarifar parte în Contractul de finanțare POIM nu prevede nicio creștere cu cel puțin 50% a prețului apei și că orice inițiativă de acest fel este în afara contractului de finanțare. ADIB susține eficientizarea CRAB și reducerea pierderilor prin investiții derulate de asociați conform răspunderii, inclusiv de către UAT Municipiul Bacău, și nu prin creșterea discreționară a tarifului până la un nivel aflat la limita suportabilității populației, lovită deja de consecințele economice negative induse de pandemia Covid19. – Valentin Ivancea, președintele ADIB (Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Bacău) și președinte CJ

Audit cu scandal

Eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, a făcut o precizare referitoare la auditul de care se folosește primarul Bacăului și în care se cere majorarea prețului apei în Bacău: „Contractul ptr. aşa-zisul audit de la CRAB a fost încheiat direct de primarul Viziteu, nu de CRAB (cum eronat postează unii), fără buget aprobat în prealabil de CL Bacău conform legii. Despre culisele acestei înțelegeri vom afla tot mai multe detalii picante în săptămânile următoare”.