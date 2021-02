Prejudiciu de 250.000 de lei! Primăria a plătit ilegal ajutoare de căldură unor băcăuani care închiriau sau foloseau locuințele ca sediu de firmă

Un raport al Curții de Conturi a scos la iveală faptul că Direcția de Asistență Socială a Primăriei Bacău a plătit facturile la gaze în perioada sezonului rece și celor care foloseau ANL-urile drept sedii de firme, le-au închiriat sau le-au dat în comodat unor societăți sau asociații și fundații.

În urma controlului, care s-a realizat prin încrucișarea unor baze de date, s-a constatat că subvențiile ar fi fost acordate pentru mai multe sezoane de iarnă, respectiv noiembrie 2013-martie 2014, noiembrie 2014-martie 2015 și noiembrie 2015-martie 2016. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat și al municipiului este de 251.640 de lei. Acum, Primăria Bacău este bună de plată.

În raportul care a ajuns pe masa consilierilor locali se arată clar că „un număr de 170 de cazuri de familii care locuiesc în locuințe încălzite de CET Bacău (ulterior intrată în faliment n.r.) și Thermoenergy Group SA Bacău au beneficiat nejustificat de ajutoare pentru încălzire în sezonul rece, (…) valoarea estimată a plăților nelegale efectuate însumând 246.510 lei, din care 57.551 lei, de la bugetul de stat și 188.958 lei, de la bugetul local al municipiului Bacău. Un număr de 13 familii și/sau persoane singure ale căror locuințe sunt încălzite cu gaze naturale furnizate de E.On Gaz au beneficiat nejustificat de ajutoare acordate de la bugetul local, valoarea plăților nelegale însumând 5.130 de lei.”

Primăria Bacău a demarat procedurile pentru recuperarea prejudiciului

Printre măsurile dispuse de Curtea de Conturi se numără stabilirea întinderii și a cuantumului plăților nejustificate și recuperarea plăților nelegale efectuate, inclusiv a foloaselor nerealizate.

„Noi am început deja demersurile pentru a duce la îndeplinire cele indicate prin raport. Am demarat procedurile pentru recuperarea prejudiciilor”, a declarat Carmen Diaconu, directorul Direcției de Asistență Socială Bacău. Aceasta susține că instituția nu are acces la baze de date pentru a face verificări încrucișate. „Trebuie să facem un protocol cu ANAF și va trebui să rezolvăm problema datelor de caracter personal.

Deasemenea, beneficiarii de ajutoare de încălzire ar fi avut și ei obligația de a declara eventuale venituri din închirieri, dar nu au făcut acest lucru”, mai spune Diaconu. Termenul de îndeplinire a celor trasate prin raport este de 30 de zile, termen care expiră în primele zece zile din luna martie.