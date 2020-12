Pregătiți de alegeri! Cum arată o secție de votare la „standarde europene”, în județul Bacău

O clădire care stă să cadă și pe care încă a rămas prinsă plăcuța pe care scrie Școala cu clasele I-IV Teiuș va servi drept secție de votare la alegerile de duminică, 6 decembrie.

Clădirea arată deplorabil, în curte fiind amplasat și un wc, cu o gaură în pământ. „Clădirea este închisă de zece ani. Copiii nu învață acolo, ci merg la Școala Parava. Dar, secția de votare trebuie să funcționeze acolo, pentru că sătenii nu au fost de acord să o mut în casa praznicală”, explică primarul Costel Dediu.

Drept urmare, pentru a fi pregătită de ziua alegerilor, clădirea a fost aranjată. „Am făcut curățenie, am curățat coșurile și am făcut căldură”, spune edilul. Nu se știe din ce an datează clădirea, dar este făcută din paiantă și drept urmare, nu sunt șanse ca vreodată să fie refăcută. În plus, din cauza scăderii drastice a populației școlare, nici nu se justifică o nouă clădire cu această destinație, argumentează edilul.

Duminică, alegătorii din Teiuș își vor exprima opțiunea de vot, totuși, în această clădire.