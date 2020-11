Prefectura Bacău declară război HoReCa! Patron de restaurant: „Aș vrea să văd angajații din Prefectură trăind cu 940 de lei lunar”

Instituția Prefectului și-a dus la bun sfârșit planul de a ataca cu recurs decizia instanței prin care firmele din domeniul Horeca ar putea să facă activitate comercială și în interiorul restaurantelor, nu doar pe terase sau servicii de livrare.

Restaurantele rămân închise

„S-a depus recursul la Tribunalul Bacău și va fi înaintat Curții de Apel pentru soluționare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Bacău, Carmen Cioltan.

Amintim că prin hotărârea 612 din 03.11.2020, Tribunalul Bacău a dispus anularea unei părți din hotărârea CJSU nr. 44/15.10.2020, obligând totodată CJSU la emiterea unei noi hotărâri care să conțină măsuri graduale de combatere a pandemiei în privința industriei locale Horeca. Prefectura ar fi putut suspenda deicizia CJSU, dând o gură de oxigen restaurantelor și cafenelelor din oraș, însă prefectul Sorin Ailenei a decis să lupte în instanță împotriva acestora.

Prefectul Bacăului, Sorin Ailenei

„Aș vrea să văd angajații din Prefectură trăind cu 940 de lei lunar”

Reprezentanții din domeniu sunt la curent cu ultimele demersuri ale reprezentanților Guvernului în teritoriu. „Cred că prin acest demers nu fac decât să își acopere deciziile care sunt nelegale. Măsurile luate în domeniul nostru nu sunt corelate cu vreo anchetă epidemiologică, cu date concrete. Noi cerem de 6 luni corelarea acestor date, cerem informații, dovezi. Am fost primii sacrificați. Din martie încoace am funcționat la interior 6 zile! Și până la urmă, am accepta și acest lucru, dar să existe măsuri compensatorii, de protecție pentru salariații noștri. Aș vrea să văd angajații din Prefectură sau Comitetul Județean pentru Situații de Urgență trăind cu 940 de lei lunar!”, a declarat Nicolae Rusei, care deține două restaurante și face parte din grupul firmelor care au contestat în instanță decizia de suspendare a activității.

Acesta susține că patronii de restaurante sunt deciși să își continue demersul. „Prefectura Bacău mustește de incompetență. Nu poți să nu ții cont de o decizie a instanței. Cred că acest recurs al lor este doar pentru a-și acoperi poziția și a se acoperi de hârtii”, a mai spus Rusei. Numai în municipiul Bacău sunt 80 de operatori care au activitate cu acest cod CAEN.