Prefectul Valentin Ivancea cere plan de măsuri, după avariile la apă: „Să nu mai intervenim pompieristic!”

Prefectul Valentin Ivancea, președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, a cerut azi ISU Bacău o reactualizare a riscurilor din județ, corelate cu un plan de măsuri pentru fiecare problemă în parte. „Să nu mai intervenim pompieristic!”, a cerut Ivancea.

Pentru Ziarul de Bacău, el a declarat că va cere la Ministerul Fondurilor Europene urgentarea analizei documentației depuse de CRAB, care prevede rezolvarea din fonduri europene (370 de milioane de euro) a problemelor de alimentare cu apă din județ. „Documentațiile sunt depuse de ceva timp și încă nu au fost analizate”, a arătat reprezentantul Guvernului.



In urma avariei produse miercuri dimineata, ora 03:30, pe conducta de aductiune ce alimenteaza municipiul Onesti, a fost convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) la care au participat conducerea Companiei Regionale de Apa Bacau, RAJA SA, precum si reprezentanti ai primariei municipiului Onesti.

Se suspendă cursurile la Onești

In urma analizarii situatiei prezentate de CRAB si RAJA s-a adoptat un plan de masuri urgente vizand asigurarea transportului apei potabile si distribuirea acesteia catre populatie; organizarea unor puncte de distributie a apei potabile si menajere și masuri igienico-sanitare si de profilaxie specifice. De asemenea, s-a cerut urgentarea interventiei in echipe mixte cu reprezentanti ai CRAB si RAJA, astfel incat timpul de interventie sa fie cat mai scurt.



De asemenea, in conformitate cu procedurile Inspectoratului Scolar Judetean Bacau, cursurile vor fi suspendate pana la normalizarea situatiei.

Monitorizarea indeplinirii masurilor dispuse de CJSU se va face de catre ISU Bacau.

Conform ultimei informari, interventia de remediere a avariei de la Onesti s-a incheiat in jurul orei 15.00. Procedura de reumplere a conductei a inceput, intreaga operatiune urmand sa dureze aprox. 12 ore. (Sursa: comunicat de presa)