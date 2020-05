Prefectul Miroșeanu a verificat investițiile din stațiunea Slănic Moldova

Prefectul Liviu Miroșeanu s-a întâlnit, la Slănic-Moldova, cu Gheorghe Baciu, primarul localității. Potrivit unui comunicat de presă, în urma discuțiilor purtate, au fost prezentate mai multe investiții care au fost făcute în această perioadă de către administrația locală, proiecte de interes atât pentru locuitorii Slănicului, cât și pentru turiști.

Primarul Gheorghe Baciu a făcut o scurtă trecere în revistă a celor mai importante dintre ele:

„La Slănic-Moldova, în ultimii ani, s-au făcut investiții majore. În primul rând, s-au refăcut toate zidurile de sprijin de pe drumul național Tg. Ocna – Slănic-Moldova, afectate după inundațiile din 2018, fiind avariate peste 32 de puncte. Acestea au fost refăcute în totalitate pe parcursul anilor 2018-2019.

După aceea, au fost refăcute zidurile de sprijin de pe albia Slănicului, urmând să fie construite alte ziduri de sprijin în zonele în care nu au fost sau unde erau ziduri foarte vechi și s-au produs, între timp, avarii majore, proiect de care se va ocupa S.G.A. și A.B.A. Siret.

Tot în această perioadă, o investiție importantă constă în refacerea covorului asfaltic de pe drumul național Tg. Ocna – Slănic-Moldova, a parapeților de protecție și a marcajelor orizontale și verticale.

În ceea ce privește infrastructura legată de apele minerale, am făcut reparații atât la amenajările surselor, cât și la căile de acces. De asemenea, în acest an, am obținut indicații terapeutice pentru 6 izvoare, fapt care încununează o muncă de explorare de 2 ani și jumătate. Urmează să obținem această recunoaștere pentru încă 3 izvoare, dar numai după ce reglementăm situația juridică a terenurilor care, în prezent, sunt în domeniul privat”.