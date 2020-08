Prefectul Miroșeanu a convocat Consiliul Local Bacău și Consiliul Județean, pentru problema Spitalului Municipal

Liviu Miroșeanu, prefectul județului Bacău, a participat în această dimineață la procedurile de preluare a etajelor 4 și 5 ale Spitalului Municipal Bacău, etapă necesară pentru ca acestea să fie date în folosință. În cursul dimineții, comisia de recepție s-a întrunit, pentru a prelua amenajările efectuate și pentru a semna documentele necesare preluării parțiale a investiției. Tot astăzi, sub supravegherea cadrelor medicale, va începe punerea în funcțiune a aparaturii, astfel încât primii pacienți să poată fi preluați în cel mai scurt timp.

„Conform prerogativelor legale, am dispus convocarea în ședințe extraordinare a Consiliului Local și Consiliului Județean Bacău, care să decidă chestiunile care țin de patrimoniu. Toate documentele trebuie să fie corecte, să nu lase loc de nicio interpretare. Așa cum am spus și ieri, mergem în paralel cu pașii pe care îi facem, pentru a scurta timpul până la care primul pacient va fi tratat în Spitalul Municipal. Concluzia mea, însă, este una clară: s-a întârziat nepermis, timp de două luni, pentru că primarul Cosmin Necula s-a preocupat de declarații politice, nu de situația de la spital. În realitate, de două luni, documentația care trebuia depusă pentru obținerea avizelor a fost pasată, timp în care primarul Necula s-a plâns că nu-l lasă adversarii politici să dea drumul la spital. Asta contează, însă, mai puțin acum! Important este că am reușit să pun la aceeași masă toți factorii implicați și că spitalul devine funcțional!”, a declarat prefectul Liviu Miroșeanu.

Prefectul județului consideră că, în condițiile în care, după o perioadă de stagnare, numărul cazurilor de COVID-19 a crescut în județul Bacău, ajungând la o medie de 50 de cazuri confirmate zilnic, utilizarea etajelor 4 și 5 ale Spitalului Municipal Bacău devine o necesitate.