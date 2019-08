Prefectul județului Bacău, Maricica Coșa, și-a anunțat demisia pe Facebook. Ce se întâmplă cu Alianța PSD – ALDE, în teritoriu

Prefectul județului Bacău și-a anunțat demisia pe Facebook, după ce ALDE a ieșit de la guvernare. În ceea ce privește structurile locale, conducerea ALDE susține că alianța cu PSD ar putea fi menținută.

Prefectul Maricica Coșa (centru)Conducerea ALDE a decis, luni, ca formațiunea condusă de Călin Popescu Tăriceanu să iasă de la guvernare. Miniștrii partidului trebuie să își depună demisiile, urmând ca premierul Viorica Dăncilă să numească în locul celor 4 miniștri ALDE, intermiari. Decizia vine după ce liderii ALDE și Viorica Dăncilă nu s-au înțeles în privința restructurării guvernului și a unui nou program de guvernare.

În județul Bacău, prima “victimă” a ruperii alianței este Maricica Coșa, prefectul județului. Aceasta a anunțat pe Facebook că își încheie mandatul. “Închei mandatul de prefect al județului, gândindu-mă la dumneavoastratra cetățeni ai județului. Am plecat la drum cu speranța că nu voi dezamăgi și că voi reuși să fac mult bine semenilor mei, atât cât îmi permitea această funcție. Dacă am reușit sau nu rămâne la aprecierea dumneavoastră . Nu am regrete, nu am ce să îmi reproșez și cred că “istoria” anilor de mandat este grăitoare. Mulțumesc tuturor colegilor din Instituția Prefectului județul Bacău, colegilor de la instituțiile deconcentrate, colegilor polițiști, pompieri, col jandarmi…… tuturor vă mulțumesc pentru buna colaborare!”

În ceea ce privește structurile locale, liderii încă nu sunt convinși ce cale să urmeze. Adrian Popescu, vicepreședinte CJ Bacău și președinte ALDE la municipiu, a declarat că e posibil ca alianța să continue la nivel local.

“Deocamdată s-a stabilit ca miniștrii și secretarii de stat sa își demisiile. Ulterior, se va stabili și în ceea ce privește reprezentanții noștri în teritoriu. Dar, la nivel local, exista posibilitatea ca la anumite unități administrativ teritoriale sa fie menținute alianțele, fie pe proiecte, fie în general. Aici se va lăsa la latitudinea lor”, a declarat Popescu.