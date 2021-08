Prefectul Bulai s-a vaccinat, după ce a trecut prin boală. Județul Bacău are printre cele mai mici rate ale vaccinării anti-Covid-19

„Astăzi mi-a fost administrată prima doză de vaccin Pfizer, la Centrul de Afaceri”, a anunțat Leonard Bulai, prefectul județului Bacău. El a admis că județul are una dintre cele mai mici rate de vaccinare și a îndemnat populația să se imunizeze.



„În luna martie, am trecut prin boală și pot spune că nu a fost o experiență plăcută. De aceea, nu am întârziat să mă vaccinez acum, după ce nivelul de anticorpi a scăzut. Discutând cu specialiștii, am înțeles și că prin vaccinare voi fi apărat de alte variante ale virusului, diferite de tulpina pe care am avut-o eu. Cred, așa cum am mai spus, că este un gest de responsabilitate să ne vaccinăm, mai ales în fața unui iminent val al patrulea, care, din datele pe care le primesc zilnic, a început deja, cu tot mai mulți pacienți diagnosticați de la o zi la alta”, a afirmat prefectul Bulai: