Prefectul Bacăului a verificat măsurile luate la Traian, după ploile torențiale

În urma ploilor torențiale de marți, prefectul Liviu Miroșeanu s-a deplasat în comuna Traian, pentru a vedea modul în care acționează autoritățile locale și instituțiile cu atribuții în domeniul prevenirii și limitării efectelor negative ale fenomenelor meteorologice. Împreună cu Sorin Gherghelucă, primarul comunei Traian, și Alexandru Tcaciuc, șeful Secției Drumuri Naționale Bacău, au fost evaluate atât situația din teren cât și modalitățile de intervenție pentru limitarea pagubelor.

Cu privire la această stare de fapt, primarul Sorin Gherghelucă a precizat „Ploaia de ieri a fost un fenomen izolat. Așa cum l-am informat și pe domnul Prefect, nu au fost situații, cu adevărat, grave, iar noi am fost tot timpul pe teren. Acum, intervenim, astfel încât locuitorii comunei Traian să nu aibă parte de un disconfort suplimentar”.

La rândul său, Alexandrul Tcaciuc a dat asigurări că „Secția Drumuri Naționale de la Bacău este cu utilaje la fața locului și efectuează lucrările care se impun, pentru ca drumurile să fie accesibile și să ne asigurăm că nu există cetățeni izolați. Prioritatea noastră este ca mașinile serviciilor de urgență să poată ajunge la locuitorii comunei Traian”.

În acest context, prefectul Liviu Miroșeanu a concluzionat: „Am venit în comuna Traian pentru a vedea modul în care instituțiile statului, fie că vorbim de autorități locale sau de companii naționale, își fac treaba. Am fost în mai multe locuri afectate de fenomenele meteorologice deosebite din ultima perioadă și pot spune că am văzut o colaborare din partea Comunei Traian și Secția Drumuri Naționale Bacău. La momentul de față, am vrut să mă asigur că nu există cetățeni izolați care să nu aibă acces la serviciile publice de ambulanță, pompieri și poliție. De asemenea, îmi doresc ca înlăturarea efectelor ploilor de ieri să fie înlăturate în cel mai scurt timp posibil și, acum încercăm să vedem ce lecții se pot învăța în urma unor astfel de fenomene meteorologice, astfel încât, atât la nivel local, cât și la nivel județean, să ne putem pregăti și mai bine pentru viitoarele intervenții”. (sursa: comunicat de presă)