Prefectul Bacăului a fost demis, după 6 luni de activitate. Ce declară Leonard Bulai

Guvernul a adoptat în ședința de joi hotărârile de eliberare din funcție a celor 14 prefecți și 28 de subprefecți de la USR PLUS. Anunțul a fost făcut, joi, de premierul Florin Cîțu, după ședința de Guvern. Printre prefecții demiși se numără și Leonard Bulai, prefectul Bacăului.

„Am aprobat și eliberări și numiri de prefecți. Sunt 42 de decizii: 14 prefecți și 28 de subprefecți, dar MAI va emite 14 ordine de ministru pentru preluarea de atribuții. Nu numim alți prefecți sau subprefecți, vor fi preluate atribuțiile. Situația rămâne așa, ca la secretarii de stat. Nu se numește nimeni pe acele locuri doar rămân posturi libere și se preiau din atribuții”, a precizat premierul Florin Cîțu, citat de Libertatea.

Contactat telefonic, prefectul Leonard Bulai a spus că nu are multe comentarii de făcut, însă lucrează la un raport de activitate pe cele 6 luni în fruntea Prefecturii Bacău. „Am auzit declarațiile primului-ministru. Probabil în seara asta va apărea și în Monitorul Oficial. Nu am prea multe de zis. Voi finaliza raportul de activitate pentru perioada cât am fost prefect”, a declarat Leonard Bulai pentru Ziarul de Bacău. Acesta a mai spus că va reveni, cel mai probabil, la activitatea sa de bază, ca avocat.

Atribuțiile sale, așa cum a scris Ziarul de Bacău ieri, vor fi preluate de subprefectul Tudorița Lungu (PNL).