Poliția Locală Bacău trece în subordinea IPJ, în perioada stării de urgență. Echipe mixte vor controla persoanele aflate în izolare

Printre măsurile instituite de Comitetul Național pentru Situații Speciale se numără și cea privind trecerea, pe perioada stării de urgență, a Poliției Locale în subordinea Poliției Naționale. Din acest motiv, în perioada următoare, și după dispoziția prefectului se vor forma patrule mixte de agenți din cele două instituții.

„Noi aveam oricum o colaborare foarte bună. Am stabilit patrule mixte, iar pentru angajații instituției noastre din operativ am asigurat materiale de protecție, mănuși, măști, dezinfectanți. Am dispus și ca schimbul de tură să nu se mai facă, astfel încât oamenii să aibă cât mai puțin contact. Continuăm și activitatea cu Direcția de Asistență Socială pentru identificarea persoanelor vârstnice care au nevoie de sprijin”, a declarat Lucian Iftene, director al Poliției Locale Bacău.

Potrivit Prefecturii Bacău, aceste patule mixte vor fi cele care vor verifica și dacă cei aflați în izolare la domiciliu respectă această carantină. Persoanele care nu respectă izolarea la domiciliu riscă o amendă cuprinsă între 10.000 și 20.000 de lei sau închisoare e la 1 la 5 ani. Iftene a precizat și că în acest moment se lucrează cu tot personalul.