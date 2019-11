Poliția Locală Bacău rămâne fără spionii din cartiere. Proiect pentru desființarea „structurilor paralele” de informatori

Un grup de consilieri locali vrea să lase Poliția Locală Bacău fără „spionii” voluntari din cartiere. Reprezentanții PSD vor să anuleze controversatul act care permite înființarea unui corp de informatori voluntari.



Consilierii locali ai PSD au anunțat vineri dimineață că vor propune, in sedinta ordinara a Consiliului Local, revocarea unei hotărâri (HCL nr. 400/2018), privind incadrarea de informatori voluntari in Politia Locala a Municipiului Bacau.

Potrivit unui comunicat, consilierii locali PSD „considera ca schema de personal a Politiei Locale este suficient de bine dimensionata astfel incat lucratorii acestei institutii sa stea mai mult intre cetateni, acolo unde nevoia o impune, si mai putin prin birouri sau masini”:

In spiritul transparentei si al respectului fata de lege, dar si avand in considerare criticile formulate de cetateni fata de activitatea Politiei Locale, apreciem ca Politia Locala Bacau nu are nevoie de structuri paralele de asa-zisi voluntari care sa duca la indeplinire obiectivele circumscrise activitatii institutiei.

Consideram, de asemenea, ca lucratorii Politiei Locale sunt bine echipati/dotati si foarte bine remunerati, chiar mai bine decat lucratorii Politiei Romane – MAI, astfel incat beneficiaza de conditiile necesare eficientizarii activitatii, fara sa mai fie nevoie de „aportul” unor informatori/delatori.

Traficul aglomerat si haotic din Bacau, dezordinea din constructii sau mizeria si gunoaiele de pe strazi nu vor fi inlaturare cu delatori, ci cu mai multa implicare si dedicare din partea angajatilor Politiei Locale.