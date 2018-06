Polemică pe moțiunea „Șova”: Replica deputaților PNL Bacău Tudorița Lungu și Ionel Palăr după criticile PSD

Deputații PNL Bacău Tudorița Lungu și Ionel Palăr au răspuns criticilor formulate de senatorul PSD Dragoș Benea. Acesta a criticat parlamentarii liberali băcăuani pentru că au semnat moțiunea USR contra ministrului Lucian Șova.

„Niciodată nu voi iniția sau vota o moțiune împotriva unui ministru bacăuan, indiferent de partidul din care provine”, a afirmat Dragoș Benea.



În replica furnizată Ziarului de Bacău, cei doi deputați de Bacău spun că au semnat moțiunea împotriva ministrului Transporturilor pentru că Bacăul nu se regăsește în planurile de investiții ale ministerului.

„Nu este o chestiune personală cu Lucian Șova, ci o sancțiune la adresa ministrului Transportului”, arată deputații liberali. Aceștia mai spun că l-au interpelat pe linie parlamentară pe ministrul băcăuan al transporturilor, dar au fost ignorați.

Redăm integral replica parlamentarilor PNL Bacău:

„Plină de demagogie poziția senatorului Dragoș Benea, care a condus județul Bacău timp de 12 ani, cu efecte dezastruoase pe care le resimțim și astăzi, față de moțiunea împotriva ministrului Transporturilor, Lucian Șova. Da, am susținut moțiunea simplă împotriva ministrului Transporturilor, indiferent cine ar fi fost acesta, câtă vreme orașul și județul Bacău rămân izolate, sunt ignorate în planurile de investiții pe termen scurt și mediu ale Ministerului Transporturilor.

Cât îl privește pe domnul ministru Șova, pentru noi nu este suficient că are buletin de Bacău, cât timp nu face nimic pentru orașul și județul din care provine. Indiferent cum s-ar fi numit ministrul, am fi procedat la fel. Nu este o chestiune personală cu Lucian Șova, ci o sancțiune la adresa ministrului Transportului. Un ministru pe care, de altfel, l-am interpelat pe linie parlamentară și i-am solicitat informații despre strategia de dezvoltare a rețelei de drumuri, despre pașii care vor fi făcuți în următoarea perioadă și care nu a răspuns solicitării, deși termenul limită a trecut de pe 21 iunie 2018. Ce să înțelegem? Ignoranță? Nepăsare? Rea-voință? Poate că, în urma acestei moțiuni, își va găsi timp să răspundă la interpelări și întrebări, poate va înțelege că sfidarea nu ține loc de proiecte și viziune. Iar faptul că la Ministerul Transporturilor există probleme mari o demonstrează faptul că 120 de parlamentari au susținut moțiunea, inclusiv de la UDMR, PMP, independenți, minorități și ALDE (!) și că au lipsit doar 30 de voturi pentru ca aceasta să treacă.

Parlamentarii liberali băcăuani au susținut și susțin orice proiect care vine în sprijinul comunității. Nu mai departe de acum două săptămâni, am inițiat și ne-am dorit o dezbatere pe marginea Spitalului Municipal și a fuziunii acestuia cu Spitalul Județean, doar din dorința ca investiția să fie finalizată, în beneficiul pacienților, deși unii ne-au acuzat că am fi «bătut palma» cu PSD. Nu ne-am opus proiectului și am demonstrat că ne dorim în mod real ca Spitalul Municipal să devină funcțional, în beneficiul băcăuanilor. Încercarea senatorului Dragoș Benea de a arunca în derizoriu un demers normal rămâne pură demagogie pesedistă, partid care conduce spre dezastru România”. – Deputații PNL Bacău Tudorița Lungu și Ionel Palăr