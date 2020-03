Polemică pe autostrada A13 Bacău-Brașov: „Desen pe hârtie” vs „Proiect politic”

Ministerul Transporturilor nu a anunțat încă un câștigător pentru licitația de realizare a proiectului tehnic și studiului de fezabilitate pentru autostrada A13 Bacău – Brașov. Într-o conferință de presă, eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, a atras atenția că a trecut termenul promis (finalul lunii februarie), iar guvernanții nu s-au ținut de cuvânt. Liderul PSD i-a răspuns și deputatului Ionel Palăr, președintele organizației băcăuane a PNL, care a descris proiectul autostrăzii drept „desen pe hârtie”.

„După centură și aeroport, proiecte pe care le-am implementat și care sunt ireversibile, proiectul politic al PSD Bacău este A13, Autostrada Bacău – Brașov. Voi, la PNL, aveți proiect politic să-i găsiți un job la CJ, lui Ionel Palăr, după 16 ani de NIMIC în Parlamentul României (4 mandate de deputat)”, a comentat Benea, deranjat de încercarea de „bagatelizare” a proiectului A13.

Benea a răspuns și altor afirmații pe care Palăr le-a făcut duminică în social-media:

Sigur că nu-ți place că Bacăul și Moldova au un europarlamentar. La fel cum nu ți-a plăcut nici când Bacăul a avut ministrul Transporturilor și ai votat, împreună cu tovarășa de „liberalism” T. Lungu, moțiunea împotriva ministrului Lucian Șova de la PSD Bacău. Când? În vara lui 2018, chiar când Șova „asambla” proiectul aeroportului, al centurii și al Autostrăzii Bacău – Brașov (A13).

Noi, la PSD Bacău, suntem o echipă. Tu vorbești doar în numele tău, la persoana I. Ești „faraon” – tot Universul se învârte în jurul tău, nu doar PNL. Eu am coordonat o ECHIPĂ și când am câștigat politic, și când am pierdut. O echipă nu se reduce niciodată la un om, cum îți place ție să crezi când te privești în oglindă. Nu uita (!), eșecul doamnei Dăncilă la prezidențiale nu e victoria lui Palăr în județul Bacău.

Ca baron al Sănătății ce ești, cu clinică privată mufată la bugetul public (sute de mii de euro/an), poate îți faci timp să ne explici de ce Ministerul Sănătății nu achizițonează al doilea accelerator de particule pentru extinderea secției Radioterapie de la Spitalul Județean de Urgență. De aia ne interesează PNL – sunteți la guvernare și în plan local prefectul PNL aleargă după primarii PSD, în loc să alerge după acceleratorul de particule promis de minister.

Ați isterizat un oraș întreg cu telenovela „Karpen” și aducerea posibilelor cazuri de coronavirus în plin centrul Bacăului – n-ar fi bine ca din rațiuni de siguranță, legitime, apoliticul PNL de la Prefectură să facă publică pensiunea din Bacău unde va fi amenajat centrul de carantină?