PNL a agreat nominalizarea unui Avocat al Poporului de la UDMR. „Naționalismul în pantaloni scurți practicat de primarii de pe Valea Muntelui e doar ipocrizie politică și circ electoral!”

Eurodeputatul Dragoș Benea a comentat principalele evenimente politice, moțiunea de cenzură și decizia CCR, prin care demiterea Avocatului Poporului a fost declarată neconstiotuțională. „O binemeritată palmă pe obrazul «corecților» de la PNL și USR care, din Opoziție, clamau legalitatea, transparența și democrația, dar la Putere bifează abuz după abuz”, a afirmat europarlamentarul băcăuan.

Primarul din Dărmănești, Constantin Toma (fost ALDE, actual PNL) și George Simion, liderul AUR, agită spiritele la Valea Uzului- imagine din Dărmănești realizată înaintea incidentelor

Benea a adus mai multe critici Guvernului Câțu și a subliniat că „după ce au orchestrat tot felul de conflicte și litigii, «murind» de grija posterității eroilor români din primul Război Mondial”, primarii PNL de pe Vale Muntelui, „acești patrioți de mucava” nu au schițat niciun gest când, în coaliție, PNL a agreat nominalizarea unui Avocat al Poporului din partea UDMR:

Moțiunea a picat, delirul triumfalist al lui Cîțu continuă!

Aplombul premierului Cîțu, care persistă în anunțuri înflăcărate cu privire la „cea mai rapidă revenire economică din istorie” a României, ne dezvăluie un politician decuplat de realitate și care, motivat de campania pentru șefia PNL, a născocit o lume a sa – „Republica Cîțu” – în care totul e la superlativ, chiar dacă românii nu se vor întâlni niciodată cu „laptele și mierea” bunăstării predicate de prim-ministru.

În România reală, nu în „Republica Cîțu”, lucrurile stau tocmai pe dos: Titanicul a început să ia serios apă, dar Cîțu – în acordurile „Odei Bucuriei” – ne spune că aisbergul care vine peste noi e, de fapt, puterea de cumpărare care crește de la o zi la alta.

În realitate:

România nu e tigrul economic al Carpaților pe care și-l imaginează premierul: datoria externă este la cel mai mare nivel din istorie, iar trăitul pe datorie pe care Cîțu îl exersează încă din vremea când era ministrul Finanțelor a făcut ca, în decembrie 2020, datoria să ajungă la peste 51 miliarde euro. De atunci s-au mai adăugat câteva miliarde „bune”. Bănuiesc că ministrul de Finanțe Cîțu e una și aceeași persoană cu prim-ministrul de astăzi, iar ce era datorie făcută de finanțistul Cîțu nu s-a transformat, peste noapte, în bunăstare adusă de premierul Cîțu!

Campania de vaccinare este un eșec de proporții: suntem rușinea Europei, penultimii. După noi, bulgarii – palidă consolare! Vorba aia – de eficientă ce a fost, campania de vaccinare i-a speriat pe toți românii, iar acum am ajuns să vindem altora vaccinurile cumpărate pentru imunizarea compatrioților sau, pur și simplu, să le distrugem pentru că sunt pe cale să expire.

2021 este un an ratat din perspectiva redresării și rezilienței. Așa cum a declarat inclusiv șeful statului, o decizie pe PNRR va fi luată de Comisia Europeană după „pauza de vară”, adică undeva mai pe la toamnă. Asta, în timp ce alte state au trecut deja la implementarea PNRR-urilor și absorbția concretă de fonduri UE pentru relansare. România mai are de așteptat: am pierdut un an, mai avem alți 4 în care putem implementa proiecte, iar în 2026 să realizăm plățile finale (dacă va mai fi cazul!).

Prețurile materialelor de construcții au explodat, inclusiv al kilometrului de drum construit, afectând un domeniu cheie în ecuația redresării & rezilienței. Balastul s-a scumpit cu 33%, bitumul cu 19%, nisipul cu 41%, toate grație „bunei” guvernări PNL/USR. Autostrăzile desenate cu pixul în PNRR de Drulă & Ghinea vor rămâne pe hârtie din cauza costurilor imprevizibile și slab justificate, adică tocmai ce nemulțumește Comisia Europeană.

Euro e pe punctul să ajungă la valoarea de 5 lei, fapt ce deja antrenează scumpiri în lanț la majoritatea produselor de bază. În timp ce prețurile o iau în sus, Cîțu îi insultă pe români anunțând că avem cele mai ieftine alimente din UE.



Guvernul PNL/USR urmărește, cu o consecvență diabolică, privatizarea Sănătății. Nu i-a interesat, în 2020, combaterea pandemiei; nu-i preocupă, în 2021, imunizarea prin vaccinare a românilor: îi interesează în schimb privatizarea Sănătății, obiectiv pentru care Cîțu a dat ordonanță de urgență, chiar când Avocatul Poporului era revocat din funcție astfel încât OUG să nu mai poată fi contestată. Suplimentarea cu până la 10% a paturilor de spitalizare contractate din bugetul public de furnizorii privați de servicii medicale este un pas hotărât spre privatizare, în condițiile în care sistemul sanitar public e oricum subfinanțat. Soluția lui Cîțu: mutăm banii publici în buzunare private și monetizăm afecțiunile și suferințele românilor!

Nu vreau să trec cu vederea, în final, că revocarea Avocatului Poporului a fost declarată neconstituțională de CCR (cu unanimitate) – o binemeritată palmă pe obrazul „corecților” de la PNL și USR care, din Opoziție, clamau legalitatea, transparența și democrația, dar la Putere bifează abuz după abuz. Nominalizarea noului Avocat al Poporului fusese făcută de UDMR și prin asta guvernarea de dreapta mai bifase o „premieră” europeană: Ombudsmanul României urma să fie un etnic maghiar, nu un român.

Nu mă mir că propunerea UDMR nu a generat nicio reacție din partea primarilor „patrioți” de pe Valea Muntelui (Dărmănești, Comănești etc), gardienii românismului în județul Bacău. După ce au orchestrat tot felul de conflicte și litigii, „murind” de grija posterității eroilor români din primul Război Mondial, acești patrioți de mucava nu au schițat niciun gest când, în coaliție, PNL a agreat nominalizarea unui Avocat al Poporului din partea UDMR. Semn că naționalismul în pantaloni scurți practicat pe Valea Muntelui e doar ipocrizie politică și circ electoral, de felul celor servite românilor de guvernarea Cîțu – PNL/USR.

„Mulțumesc parlamentarilor PSD Bacău, prezenți în bloc, marți, la votarea moțiunii de cenzură. Au asistat la un spectacol jalnic pus în scenă de Cîțu & PNL/USR, un motiv în plus ca guvernarea de dreapta să plece acasă”, a mai afirmat eurodeputatul Dragoș Benea.