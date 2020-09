„PMP nu a intrat în nicio cârdășie cu nimeni”, a declarat, la Bacău, Eugen Tomac, președintele PMP

Prezent la Bacău, la o întâlnire cu liderii PMP și candidații partidului la alegerile locale, europarlamentarul Eugen Tomac a afirmat că negocierile pentru o alianță a dreptei la alegerile locale au eșuat pentru că celelalte partide au pus pe primul loc interesele unor persoane în defavoarea intereselor comunităților.

”Asistăm la o mascaradă cum nu a mai existat. Aici, unii ne spun că ei sunt dreapta unită. Nu-i așa! Dreapta este PMP. Partidul nostru nu s-a dezis niciodată de principiile sănătoase de dreapta. Noi am fost onești de la început. Am spus, vreți să scoatem PSD de la administrație? O putem face lăsând la o parte toate lucrurile care ne despart și creând un bloc comun anti-PSD și îi măturăm de peste tot, din toată administrația. Nimeni nu a dorit acest lucru pentru că fiecare are calcule care vizează anumite persoane. Nu țara, nu municipiul, nu comuna, nu județul ci interesul unor oameni. Noi avem obligația să ne batem pentru a le strica aceste aranjamente”, le-a spus Eugen Tomac liderilor PMP Bacău și candidaților la primăriile din județ.

Proiectele PMP pentru Consiliul Județean și municipiul Bacău

La întâlnirea de sâmbătă, 5 martie, au participat Ioana Constantin, secretar general al PMP, Valerian Vreme, fost ministru și candidat al PMP la funcția de președinte al Consiliului Județean Bacău, Diana Poșa, o tânără prezență pe lista PMP pentru Consiliul Județean, Dragoș Daniel Ștefan, candidat la Primăria Bacău, Ion Melinte, președintele organizației județene a partidului.

Valerian Vreme le-a prezentat candidaților din județ proiectul politic al PMP pentru Consiliul Judetean iar Dragoș Daniel Ștefan le-a vorbit colegilor de partid despre necesitatea ca vitorul primar al Bacăului să găsească resurse pentru bugetul local al municipalității, sărăcit în ultimii șase ani.

Valerian Vreme: ”Bacău, un județ puternic în care să îți placă să locuiești”

Programul electoral al lui Valerian Vreme se bazează pe trei piloni care să transforme județul Bacău într-unul nu doar puternic ci și în care băcăuanii să dorească să trăiască. Este vorba de ”Un sistem de sănătate care să asigure servicii medicale de calitate pentru toți băcăuanii, din toate comunele și satele județului, un sistem social de care să beneficieze atât tinerii, maturii cât și vârstnicii și care să asigure inclusiv beneficii pentru salariați precum navetiștii și sprijin pentru mediul economic”.

Eugen Tomac, Ioana Constantin și liderii PMP Bacău Ion Melinte și Valerian Vreme s-au întâlnit și cu alegătorii din mai multe localități din județ, deplasându-se la Onești, Moinești, Târgu Ocna, Buhuși, Helegiu, Pârgărești, Brusturoasa.