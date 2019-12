PLUS Bacău și-a inaugurat noul sediu, la aniversarea unui an de la înființarea partidului

Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate Bacău a inaugurat sâmbătă, 21 decembrie 2019, noul sediu, situat pe str. Banca Națională, nr 25. Evenimentul festiv, la care au participat membrii PLUS, a marcat și aniversarea unui an de la înființarea partidului.

„Acum un an am pornit pe acest drum al construcției PLUS cu o mână de oameni de bună-credință și am ajuns la câteva sute de membri, acoperind aproape toate orașele și comunele județului Bacău. Totul a fost posibil datorită implicării celor curajoși, care au ales să facă pasul către politică. Numărul membrilor crește constant și ne bucurăm că ni se alătura oameni curajoși, integri și competenți‟, a declarat Cristian Ichim, președintele PLUS Bacău.