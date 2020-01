După alegerile interne ce au avut loc în această lună, PLUS Bacău și-a desemnat candidatul pentru funcția de primar al municipiului Bacău. În cursa internă s-au înscris 6 candidați, iar cele mai multe voturi le-a strâns Cristian Ghingheș.

Cei șase membri care s-au înscris în cursă, alături de președintele filialei (stânga)

Ghingheș urmează să intre în competiție cu candidatul USR pentru alegerile locale din vară, Lucian Viziteu. Dintre cei doi, alianța USR – PLUS va numi un candidat comun pentru fotoliul de primar.

„Le mulțumesc colegilor pentru încrederea oferită mie și implicit viziunii în 20 de puncte pe care am propus-o ca urmare a acestor 13 ani de activitate în viața publică a Bacăului. A fost un proces intern vast, democratic și mă bucur că am fost validat în acest fel, fără înțelegeri pe sub masă și alte practici autoritare pe care le vedem la alte partide. Așa cum am spus-o și în cele 4 dezbateri din competiția internă, această candidatură nu este despre mine, ci despre noi, comunitatea locală, despre Bacău în 2020 orientat spre viitor. Așadar, PLUS propune o echipă pentru Primăria Bacău, drept pentru care invităm alături de noi toți băcăuanii de care vor să contribuie la șlefuirea programului de guvernare locală și mai ales pentru aplicarea lui de îndată ce alianța va câștiga alegerile locale. Le garantez că la noi totul va fi public, la vedere, cu fapte orientate către cetățean”, a declarat Cristian Ghingheș pentru Ziarul de Bacău.