Platforma 24edu.ro, gratuită pentru pentru elevi, părinți și profesori. Primarul Necula anunță parteneriat cu Orange

Primarul Cosmin Necula a anunțat semnarea unui parteneriat pentru elevii, părinții și profesorii din municipiul Bacău, pentru accesul gratuit la o platformă online. „Împreună cu Orange România, punem la dispoziția tuturor școlilor și liceelor din municipiul Bacău platforma 24edu.ro”, a precizat edilul.

Potrivit primarului Necula, ca urmare a parteneriatului semnat cu primăria, accesul la toate resursele va fi gratuit pentru toate unitățile școlare.

Ce beneficii aduce platforma educațională IT www.24edu.ro?

Pentru ELEVI: evidența temelor, notelor şi absenţelor; comunicare rapidă cu profesorii; informaţii depre toate evenimentele programate (orar, teze, lucrări, proiecte, etc.).

Pentru PĂRINȚI: informare în timp real despre situația școlară a copilului (note, absențe) și toate evenimentele (orar, ședințe, teme, lucrări, etc); comunicare directă cu profesorii și școala.

Pentru PROFESORI: evidenţa situaţiei şcolare (note, absenţe, calcul automat al mediilor), generare automată de rapoarte, susținerea cursurilor online, transmiterea temelor și efectuarea de testări; comunicare rapidă cu elevii şi părinţii acestora.

Cadrele didactice, elevii și părinții vor avea conturi securizate cu care vor accesa atât platforma, cât și aplicațiile gratuite (IOS și ANDROID) pentru telefon.

În plus, pentru toți elevii și profesorii se va activa gratuit pachetul Office 365 for Education A1 (Videoconferinta Teams, versiuni web – word, excel, powerpoint etc.).

Am căutat cele mai bune soluții pentru începerea cursurilor în această perioadă dificilă.