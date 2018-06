Peste 360 de minore au devenit mame în acest an. Aproape 10% la sută din numărul total de nașteri din județ

Sute de fete cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani au devenit mame în acest an. Deși sunt la vârsta pubertății, acestea au adus pe lume deja primul bebeluș. „De la începutul acestui an, la Maternitatea Bacău s-au înregistrat 4221 de nașteri. Dintre acestea, 364 sunt mame care nu au împlinit vârsta de 18 ani”, a declarat Mirela Romaneț, purtător de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Bacău. În procente, aceasta înseamnă că 8,6 la sută din numărul de nașteri au fost ale unor tinere. Șapte copile cu vârste cuprinse între 13 și 14 ani au adus pe lume un bebeluș, 18 au între 14 și 15 ani, 85 au 15 și 16 ani, iar restul, peste 250, au între 16 și 18 ani. Toate minorele provin din mediul rural.

În tot acest timp educaţia pentru sănătate rămâne opţională în şcoli, iar contracepţia şi educaţia sexuală sunt subiecte tabu. „Sunt uimită de mentalitatea părinților din oraș, care spun Doamne, ferește, când vine vorba de educația sexuală în școli. Militez puternic pentru acest lucru, educația este primul pas. Nu este ușor nici pentru părinți, nici pentru profesioniști. Dar cred că părinții trebuie să își pună această întrebare: dacă aș fi din nou adolescent, aș prefera ca părinții mei să se comporte precum struțul în această privință?”, spune Mara Matei, manager de proiect la Terre des Hommes.

„În cadrul populației de sex feminin, grupul cel mai vulnerabil este al femeilor minore, cu mai mult de 10% din toate naşterile înregistrate la femeile cu vârsta sub 19 ani. Nivelul scăzut de educație sexuală face ca 60% dintre adolescenții activi sexual să nu fi utilizat niciodată contraceptive. Prevenirea sarcinilor nedorite este deosebit de importantă cu cât maternitatea este mai timpurie, deoarece crește riscul de abandon infantil și, ulterior, riscul, de excluziune socială. Aceste date plasează România pe prima poziție în Uniunea Europeană, în ceea ce privește sarcina și ratele de avort la adolescenți”,se arată într-un raport al World Vision România. Acesta este confirmat și de datele Direcției de Sănătate Publică Bacău. Anul trecut, asistenții medicali comunitari au descoperit 69 de gravide dintre care 7 minore, care, pe deasupra, nici nu erau înregistrate la medicul de familie. Acești mediatori s-au ocupat și de consilierea și informarea femeilor între 15 și 45 de ani privind prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, explicându-le avantajele planificării familiale. Din 245 de femei care au primit consiliere, doar 102 au declarat că folosesc metode contraceptive. În aceste condiții, nu este de mirare că numărul minorelor care devin mame este dacă nu în creștere, constant de la an la an.