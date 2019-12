Peste 34.000 de mașini au intrat în circulație anul acesta, în județ. Volkswagen, preferata băcăuanilor

Aproape de finalul acestui an, Serviciul Înmatriculări poate trage linie activității. Dacă în 2018, s-au înmatriculat pe Bacău 34.445 autovehicule, în acest an numărul mașinilor care s-au adăugat parcului auto a ajuns la 34.085. Statistica lunii noiembrie arată că s-au înmatriculat 314 autoturisme marca Volkswagen, 97 de Opeluri, 78 de Dacii, dar și 75 de BMW-uri și 72 de Renaulturi. 65 de băcăuani au preferat Skoda, iar 38 Hyundai.

Pe țară, însă, românii au avut alte preferințe. Vânzările autoturismului autohton, Dacia, au crescut cu 35 la sută pentru mașini noi și 33 la sută pentru cele second. Nissan a fost o altă marcă preferată, înregistrând o creștere cu 58 la sută la autoturisme noi și 25 la sută la cele second. Volkswagen a frânat, cu doar 5 la sută vânzări de mașini noi și o scădere de aproape 7 la sută la mașini second, anul acesta. Cu 62 la sută mai multe autoturisme Citroen noi au fost înmatriculate anul acesta și cu 25 la sută mai multe Forduri. Ambele mărci au înregistrat însă scăderi când vine vorba de mașinile second. Nissan a înregistrat creșteri spectaculoase, cu 58 la sută cele noi și 25 la sută cele la mâna a doua.