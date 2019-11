Pestă porcină africană la Sascut. Ce măsuri au luat autoritățile

Pesta Porcină Africană a fost confirmată la un porc mistreț mort pe raza Fondului de Vânătoare nr. 43 Sascut, județul Bacău.



Prefectul Valentin Ivancea a anunțat că, în cadrul ședinței Unității Locale de Decizie a Centrului Local de Combatere a Bolilor (ULB a CLCB), au fost aprobate măsurile care urmează a se lua în vederea combaterii cazului de pestă porcină africană.

Zona afectată reprezintă aria calculată cu o rază de 13 km de la caz, programul conținând măsuri dispuse atât la nivelul fondurilor de vânătoare din zona afectată (zona infectată și zona tampon), cât și la nivelul fondurilor de vânătoare din toate zonele neafectate.

Zona afectată, ce reprezintă aria calculată cu o rază de 13 km de la caz, este compusă din:

– Zona infectată, cu o rază de 8 km (200 km2 ), ce cuprinde: comuna Sascut cu localitățile Contesti, Valea Nacului, Sascut Sat, Schineni, Sascut, Beresti, Pancesti, comuna Valea Seaca cu localitatile Valea Seaca, Cucova, comuna Orbeni cu localitatile Scurta, Orbeni, comuna Corbasca cu localitatile Marvila, Valcele, Corbasca, Scarisoara, Fofaza, Rogoaza , comuna Tatarasti cu localitatile Gherdana, Dragesti, Giurgeni, Cornii de Sus, Tatarasti, Cornii de jos, Ungureni și Fondurile de vânătoare FV 43 Sascut, FV 45 Corbasca, FV 44 Orbeni

– Zona tampon ( de control temporar) de 5 km in exteriorul zonei infectate, ce cuprinde in plus fata de zona infectata urmatoarele localitati: comuna Urechesti cu localitatile Urechesti, Cornatel, Slobozia, comuna Parava cu localitatea Parava, comuna Racaciuni cu localitatea Rastoaca, comuna Pancesti cu localitatile Dienet, Pancesti, Fulgeris, Chilia Benei, comuna Corbasca cu localitatile Poglet, Baciou, comuna Huruiesti cu localitatile Fundoia, Ocheni, Floresti, Huruiesti , Capotesti, Perchiu, Pradais, comuna Dealu Morii cu localitatile Cauia, Blaga , Negulesti și Fondurile de vanatoare FV 49 Urechesti, FV 48 Borzesti, FV 47 Huruiesti, FV 34 Pancesti.