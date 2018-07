Persoanele afectate de inundații pot primi despăgubiri. Iată care sunt condițiile și ce trebuie făcut!

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale – PAID – a anunțat deja că persoanele afectate de inundațiile puternice din ultimele zile vor primi despăgubirile care li se cuvin. Condiția: să aibă o asigurare obligatorie a locuinței deja încheiată. „Printre cele trei riscuri acoperite de polița obligatorie se regăsește și riscul de inundații, asigurații putând beneficia de despăgubiri”, se arată într-un comunicat al PAID.

Asigurarea obligatorie a locuinţei (PAID) acoperă pagubele produse locuinţelor în urma pătrunderii şi infiltrării apei, în cazul acoperirii pe scurtă durată a terenului cu un strat de apă, ca urmare a acumulării apelor provenite din precipitaţii atmosferice abundente. Pentru a beneficia de despăgubire, proprietarul trebuie să solicite autorităților locale întocmirea procesului verbal de constatare a evenimentului și să informeze, fără a depăși 60 de zile, asiguratorul care a încheiat polița. Acesta din urmă va deschide dosar de daună și un reprezentant al firmei va face o constatare. Plata despăgubirii de acordă în cinci zile de la primirea documentației complete de la asigurator.

Puține asigurări

Statistica pe luna mai a PAID arată că în județul Bacău erau asigurate 29.565 locuințe în mediul urban și 15.843 în mediul rural, un procent destul de mic comparativ cu numărul de locuințe. Moldova este pe locul al patrulea în țară, ca regiune, cu doar 12 la sută dintre imobile asigurate obligatoriu. Unul dintre motive este și că în general primăriile nu aplică amenzile prevăzute de lege pentru cei care nu încheie polița obligatorie.

Potrivit Prefecturii Bacău, numai în urma inundațiilor din ultimele zile au fost afectate sute de gospodării din 14 localități, cele mai multe în Slănic Moldova și Moinești. „Din păcate, cele mai multe gospodării afectate sunt în zona periurbană și oamenii nu cred că aveau asigurări. Sunt foarte puține comparativ cu numărul celor afectați”, spune primarul Moineștiului, Valentin Vieru. Așadar, reparațiile, acolo unde este nevoie, vor trebui suportate din bani proprii.

În ceea ce privește infrastructura rutieră afectată primarul speră ca Guvernul să dea bani primăriei pentru reparații. „Am străzi pe care aveam rețea de canalizare abia pusă, fibră optică, acum am rămas fără asfalt, atât cât era, pentru că am cerut fonduri pentru asfaltare de la Ministerul Dezvoltării și nu am primit. Acum sper că se vor aloca sumele”, a mai spus primarul Vieru. Alții au fost mai prevăzători și nu vor regreta acum. „Am avut câteva gospodării în care a intrat apa. Din câte știu, oamenii acolo aveau asigurări pentru că au mai avut probleme în trecut”, spune primarul comunei Helegiu, Ciprian Enea.