Persoane cu handicap, purtate pe drumuri, pentru „a doua opinie”

Situație cel puțin ciudată la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, acolo unde se stabilește încadrarea în gradul de invaliditate. Unii dintre cei care merg la comisie sunt nevoiți să facă mai multe drumuri pentru că li se cere să aducă a doua opinie medicală de la un alt medic de specialitate, deși prezintă la comisie un referat care este valabil 3 luni de zile și este semnat deja un medic de specialitate.

„Oameni care și-au depus dosarul de ajutor pentru handicap foarte sever (cei care nu pot sta practic nici jumătate de oră singuri) și al căror dosar a fost acceptat sunt trimiși toți pe drumuri că poate renunță, din dificultate, neputință și / sau frustrare la dreptul lor. Pacientul are deja la aceeași comisie decizia de stabilire a handicapului, dată în anii trecuți. La momentul depunerii dosarului au și un referat medical în care medicul curant declară că starea pacientului nu s-a îmbunătățit. Referat valabil 3 luni, făcut în urma unor investigații amănunțite de un medic specialist. Am asistat cum cel puțin 6 pacienți – unii în scaun cu rotile și cu oameni de care erau legați pentru că nu pot face nimic – au fost trimiși de comisie la un nou examen neurologic pentru că, citez, „situația actuală nu mai corespunde cu cea descrisă în referat”, în sensul că pacientul e mai bine. În această situație sunt și pacienți care vin imobilizați în scaun din tot județul și nu toți au un vehicul proprietate personală”, explică pe un grup Daniel C., în urma unei zile petrecute la această comisie.

I-am contactat pe cei de la comisie în încercarea de a afla un răspuns. „Legea ne permite să cerem a doua opinie medicală, de la un alt specialist sau internarea într-o clinică universitară, de exemplu, chiar dacă referatul este valabil 3 luni. Acest lucru îl facem atunci când există neconcordanțe între evaluarea noastră și documentele medicale fie la depunerea dosarului, fie la momentul evaluării”, ne-a explicat, prin telefon, un reprezentant al comisiei.

Potrivit datelor statistice, în primul semestru al acestui an, peste 3.000 de persoane au fost evaluate sau reevaluate și au primit certificate pentru diverse grade de handicap, peste 1.000 de cazuri fiind noi. Față de anul trecut, se înregistrează o creștere cu 82 la sută. Peste 18.600 de adulți și copii din județul Bacău au diverse grade de handicap și primesc sprijin din partea statului.