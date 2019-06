„Performanță” la Moinești: salubrizare mai scumpă, la insistențele primarului Valentin Vieru. Reacția președintelui ADIS, Sorin Brașoveanu

Populația municipiului Moinești a ajuns să plătească mai mult salubrizarea, din cauza insistenței cu care primarul Valentin Vieru (ALDE) a cerut schimbarea principiului de plată a serviciului. Concluzia îi aparține lui Sorin Brașoveanu, președinte al Consiliului Județean Bacău și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS), care a reacționat la dezvăluirile Ziarului de Bacău referitoare la cifrele diferite pe care Primăria le folosește ca să raporteze numărul locuitorilor.

Reamintim, Primăria Moinești a depus recent o aplicație pentru fonduri europene, în care susține că municipiul are 24.000 de locuitori. În același timp, Moineștiul a contribuit la criza deșeurilor de la începutul acestui an, fiind în topul datornicilor, cu peste 3 milioane de lei, declarând atunci că are o populație de circa 11.000 de persoane.

„După ce 2 ani ne-a ținut lecții despre modalitatea în care trebuie plătită taxa de salubritate, mai exact nu taxa per om ci pe principiul «plătești cât arunci», primarul Valentin Vieru a reușit «performanța» de a-i face pe moineșteni să plătească cu 13% mai mult, plus datorii acumulate (nu dobanzi) și penalități. Cifrele sunt contabile și rezultă din compararea a două luni de anul trecut, când se plătea taxa per om, cu 2 luni de anul acesta, când se plătește conform principiului «plătești cât arunci»”, afirmă Sorin Brașoveanu, într-un comunicat de presă.

„Dacă lecțiile ținute timp de 2 ani despre cum trebuie plătită taxa de salubritate și criza deșeurilor declanșată în județ prin declararea unui număr mai mic de oameni decât în realitate au dus la majorarea costurilor (datorii, restanțe, penalități) pentru moineșteni, ne întrebăm, retoric, pentru ce și, mai ales, de ce?”, arată președintele Consiliului Județean.

Potrivit lui Brașoveanu, se dovedește acum, prin declararea unui număr de 24.000 de locuitori în Moinești, pentru accesarea de fonduri europene, care este cifra reală.

„Cu taxa pe salubritate am văzut că a ”reușit”, prin declararea unui număr mai mic de locuitori după multe «lupte», să majoreze costurile. Sperăm și le dorim din tot sufletul edililor moineșteni să iubească adevărul și să ocolească minciuna pentru a înregistra reușite în atragerea de fonduri europene!”, mai afirmă preșledintele Sorin Brașoveanu.