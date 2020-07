Percheziții la firma șefului PNL Onești! Societatea lui Constantin Lazăr are sute de cecuri și bilete la ordin refuzate la plată și zeci de procese

Astăzi au avut loc percheziții la firma Trans Carpat SRL din Onești, ce aparține șefului PNL din localitate, Constantin Lazăr. Conform unor surse neoficiale, ar fi vorba despre o serie de falsuri în acte săvârșite de conducerea societății.

Răspuns halucinant al lui Constantin Lazăr

Contactat telefonic, acționarul majoritar al firmei, consilierul local Constantin Lazăr, șef al PNL Onești, a confirmat faptul că au avut loc percheziții. Inițial, consilierul a mințit, susținând că nu este firma sa și nu știe prea multe. „Nu e firma mea, a fost o plângere și se fac verificări, e o procedură normală. Nu cred că se referă la falsuri”, ne-a spus Constantin Lazăr.

După ce l-am sunat din nou, spunându-i că este acționar majoritar, conform termene.ro, cu 99% din acțiunile Trans Carpat SRL, șeful PNL Onești a avut o replică antologică. „E adevărat că am acțiuni, dar nu înseamnă că e a mea, i-am dat-o fratelui meu”, a adăugat Lazăr, prins cu minciuna.

Firmă cu probleme

Deși nu avem date oficiale despre subiectul perchezițiilor, la o simplă căutare online, am descoperit că firma lui Lazăr are probleme majore. Conform zite-ului supervizor.ro, Trans Carpat avea în septembrie anul trecut nu mai puțin de 200 de cecuri și bilete la ordin refuzate la plată, în valoare de peste 13 milioane de lei. De asemenea, conform termene.ro, societatea din Onești are un număr impresionant de procese pe rol, numai în ultimii doi ani figurând ca pârâtă în peste 30 de dosare la tribunalele din Bacău, Iași, Vaslui, Brașov, București, etc.

De asemenea, într-un articol de pe 7iasi.ro, aflăm că Direcția de Drumuri Iași cere despăgubiri de 150.000 de lei firmei lui Lazăr, pentru că și-ar fi bătut joc de lucrările de deszăpezire din iarna 2018-2019 pe drumurile din Moldova, în special Iași și Galați. Detalii pe 7iasi.ro.

Pentru Ziarul de Bacău, Constantin Lazăr a precizat că problema cu biletele la ordin și cecurile neonorate a apărut din cauza unui client care i-a dat o „țeapă” de un milion de euro, în urma căreia a rămas descoperit. În cele din urmă, toate au fost însă onorate, potrivit lui Lazăr.