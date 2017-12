Percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de înșelăciune. Își loveau singuri mașinile și cereau despăgubiri de la asigurator

Ieri, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice sprijiniti de politisti din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale – I.P.J. Bacau au efectuat 9 perchezitii in Bacau, la locuintele unor persoane banuite de savarsirea unor infractiuni de inselaciune. Au fost puse in executare 7 mandate de aducere.

Din cercetarile efectuate a rezultat ca in perioada 2013-2015, 13 persoane ar fi indus in eroare o societate de asigurari, prin prezentarea ca adevarate a faptelor mincinoase ca autoturismele pe care le-au condus au fost implicate in evenimente rutiere in mod independent de vointa conducatorilor auto, solicitand si obtinand astfel despagubiri banesti necuvenite, in valoare de 390.916 lei.

In urma investigatiilor s-a stabilit ca autoturismele erau lovite in mod intentionat de catre suspecti, dupa care erau solicitate documente de reparatii de la organele de politie pe baza carora erau ulterior intocmite dosare de dauna la societatea de asigurari. De asemenea s-a stabilit ca suspectii se cunosteau intre ei, fie ca urmare a legaturilor familiale, fie ca urmare a relatiilor de prietenie.

Acestia ar fi actionat la instigarea unui barbat de 40 ani, din Bacau, care ar fi achizitionat autoturisme fara insa a le inmatricula pe numele sau, tocmai pentru a nu crea suspiciuni cu privire la activitatea sa infractionala in randul inspectorilor de daune sau organelor de politie.

Fata de barbatul de 40 ani s-a dispus masura retinerii pentru 24 de ore. Cercetarile continua pentru stabilirea intregii activitati infractionale si tragerea la raspundere a celor vinovati.