Pentru a nu pierde normele întregi ale profesorilor, mai mulți directori de liceu din Bacău au „umflat” necesarul de clase de-a IX-a

Un număr de 14 licee au propus în planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 mai multe clase de a IX-a decât ar putea umple vreodată cu elevi. Concret, unii directori au solicitat și cu trei clase în plus față de necesar, adică față de numărul real de elevi de clasa a VIII-a de la acest moment, care ar urma să fie cuprinși în învățământul liceal începând din această toamnă.

Potrivit unei adrese remise unităților de învățământ cu nivel liceal și profesional, pentru noul an, proiecția trebuie să fie de 175 de clase, nu 224, câte au fost încărcate în sistemul informatic, adică cu 49 în plus. Un număr de 1.358 de locuri au fost încărcate fictiv.

„În acest moment, în clasele a VIII-a sunt 4.914 elevi, pentru care trebuie asigurată cuprinderea în învățământul liceal și profesional, adică 175 de clase. În prezent, sunt 204 clase de a IX-a, cu 5.678 de elevi”, explică prof. Ida Vlad, inspector școlar general.

Directorii vor norme întregi pentru profesori

Numărul de clase trebuie să se reducă proporțional, pentru că, din datele statistice, și numărul de elevi este mai mic de la un an la altul. Dar, unii directori refuză să accepte realitatea și, pentru a nu pierde normele cadrelor didactice întregi, au recurs la „umflarea” artificială a necesarului de clase a IX-a.

„Practic, nu fac decât să complice lucrurile, pentru că odată cu aprobarea planului de școlarizare începe și calendarul de mișcare a personalului didactic. Dacă fac un plan de școlarizare corect, cadrele didactice vor intra de pe acum la completări de normă și nu la restrângeri de activitate, în toamnă”, spune clar și răspicat inspectorul școlar general.

La toate liceele urmează diminuarea numărului de clase de a IX-a, iar consiliile de adminstrație sunt somate să rectifice planurile trimise inițial, diminuând cu cel puțin o clasă estimările.

Populația școlară este în scădere accelerată de la an la an. Dacă în 2019 erau 6.030 elevi la final de gimnaziu, deja un an mai târziu vorbim de 5.678 elevi (actualmente în clasa a IX-a), iar pentru anul școlar 2021-2022 vor fi 4.914 elevi care vor deveni liceeni.