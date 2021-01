Pedepse cu închisoarea, în dosarul medicilor din Bacău și Vaslui acuzați că au parafat peste 1.000 de adeverințe false şoferilor şi posesorilor de arme

Proprietara unei clinici din Bacău și șaptesprezece medici şi asistente din Bacău și Vaslui, precum şi un instructor auto, au primit condamnări cu închisoarea, într-un dosar deschis pentru întocmirea ilegală a unor fișe medicale pentru permise auto, notează adevarul.ro.

Elena Duţă Niţescu, directorul clinicii New Central Med, şi Abu Gamea Naeif, unul dintre medicii inculpaţi (fotomontaj: adevarul.ro)

Judecătorii Tribunalului Vaslui au pronunţat joi, 14 ianuarie, sentinţa într-un dosar în care mai multe cadre medicale din judeţele Vaslui şi Bacău, alături de patroana clinicii la care lucrau şi un administrator de şcoală de şoferi, au fost judecaţi pentru fals, respectiv constituire de grup infracţional organizat.

Cadrele medicale care îşi desfăşurau activitatea la clinica privată New Central Med Bacău, respectiv punctul de lucru al clinicii din Bacău, au fost acuzate că au emis peste 1.000 de adeverinţe medicale în fals, respectiv fişe medicale pentru şoferi şi certificate medicale pentru atestarea stării de sănătate pentru deţinătorii de permis port arma. Cu excepţia unui singur medic, pentru care instanţa a dispus achitarea, toţi ceilalţi inculpaţi au fost găsiţi vinovaţi şi condamnaţi. Cea mai aspră pedeapsă a fost aplicată patroanei clinicii, Elena Niţescu (fostă Duţă Niţescu), care, fiind condamnată şi în alte dosare penale, s-a ales cu o condamnare record.

După patru ani de cercetare judecătorească, magistraţii Tribunalului Vaslui au dispus următoarele condamnări:

Niţescu Elena, patroana clinicii New Central Med Bacău: 3 ani închisoare pentru instigare la fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, 60.000 lei amendă (200 zile amendă) pentru instigare la folosire a instrumentelor false în formă continuată, 3 ani închisoare pentru constituire a unui grup infracţional organizat. Cum anul trecut aceasta a fost condamnată definitiv la o pedeapsă de 5 ani pentru trafic de influenţă, în urma contopirii a rezultat o pedeapsă de 8 ani şi 4 luni închisoare. Aceasta este dată în urmărire de către Poliție

Abu Gamea Naeif, medic ORL în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui: 2 ani închisoare pentru fals intelectual in forma continuată (113 acte materiale), pedeapsa a fost suspendată cu un termen de supraveghere de 2 ani închisoare. În plus, medicul a fost obligat, pe lângă măsurile de supraveghere, să efectueze 60 de zile de muncă în folosul comunităţii la Primăria Vaslui sau DGASPC Vaslui.

Negru Constantin, medic chirurg Bacău, 2 ani închisoare pentru fals intelectual în forma continuată (32 acte materiale), cu supraveghere executării pedepsei pe un termen de 2 ani închisoare, perioadă în care trebuie să efectueze 60 de zile de muncă în folosul comunităţii la Primăria Bacău sau DGASPC Bacău.

Zaharia Oana Cristina, medic psihiatru Vaslui, 2 ani închisoare pentru fals intelectual în forma continuată (103 acte materiale), cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani închisoare. Medicul a fost obligat să efectueze 60 de zile de muncă în folosul comunităţii la Spitalul Clinic de Recuperare sau Spitalul de pneumoftiziologie Iaşi.

Albu Gheorghe, medic oftalmolog Bacău, 9 luni închisoare pentru fals intelectual in forma continuată, (19 acte materiale), cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani închisoare, perioadă în care trebuie să efectueze 60 de zile de muncă în folosul comunităţii la Primăria Bacău sau DGASPC Bacău.

Strâmbeanu Elena Gabriela, medic de familie Vaslui, 1 an închisoare pentru fals intelectual in forma continuată (30 acte materiale), cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani închisoare. Asemenea celorlalţi inculpaţi a fost obligată la o serie de obligaţii, inclusiv să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunităţii la Primăria Vaslui sau DGASPC Vaslui.

Pârlog Gabriela, medic medicină interna Bacău, 1 an închisoare pentru fals intelectual, cu amânarea aplicării pedepsei pe o perioadă de supraveghere de doi ani, perioadă în care trebuie să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, la Primăria Bacău sau la DGASPC Bacău.

Dominte Gabriela, medic ORL Bacău, 1 an închisoare pentru fals intelectual, cu amânarea aplicării pedepsei pe o perioadă de supraveghere de doi ani, timp în care trebuie să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, la Primăria Bacău sau la DGASPC Bacău.

Monica Cruceanu, (asistent medical Vaslui), 9 luni închisoare pentru fals material în înscrisuri oficiale (962 de acte materiale), 9.000 de lei amendă penală (180 de zile amendă) pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a instrumentelor false, 9 luni închisoare pentru constituire a unui grup infracţional organizat.

Pedeapsă rezultantă: 1 an închisoare, la care se adaugă amenda penală de 9.000 de lei.

Judecătorii au dispus suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani (60 de zile de muncă în folosul comunităţii).

Ciubotaru (în prezent Cojocariu) Gianina Elena, (asistent medical Vaslui), 9 luni închisoare pentru fals material în înscrisuri oficiale (910 acte materiale) şi 9.000 de lei amendă (180 de zile amendă), pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a instrumentelor false, 9 luni închisoare pentru constituire a unui grup infracţional organizat. Pedeapsă rezultantă: 1 an închisoare, la care se adaugă amenda penală de 9.000 de lei. Instanţa a dispus suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani. (60 de zile de muncă în folosul comunităţii).

Simona Botezatu (asistentă medicală Vaslui): 1 an închisoare cu amânarea aplicări pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani, pentru fals material în înscrisuri oficiale (8 acte materiale).

Mardare Bianca-Elena (asistentă medicală Bacău)– 9 luni închisoare pentru fals material în înscrisuri oficiale (17 acte materiale), 9 luni închisoare pentru constituire de grup infracţional organizat. Pedeapsă rezultantă: 1 an închisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de doi ani.

Aancuţei Mihaela Vasilica (asistentă medicală Bacău): 9 luni închisoare pentru fals material în înscrisuri oficiale, 9 luni închisoare pentru constituire de grup infracţional organizat. Pedeapsă rezultantă: 1 an închisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de doi ani.

Matei Lenuţa (asistentă medicală Bacău): 9 luni închisoare pentru instigare la fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată (46 acte materiale), 9.000 lei amendă (180 zile amendă) pentru folosire a instrumentelor false, 9 luni închisoare pentru constituire de grup infracţional organizat. Pedeapsă rezultantă: 1 an închisoare, la care se adaugă amenda penală de 9.000 de lei.

Şmuc Elena Alina (asistentă medicală Bacău): 9 luni închisoare pentru instigare la fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată (26 acte materiale), 9.000 lei amendă (180 zile amendă) pentru folosirea instrumentelor false, 9 luni închisoare pentru constituire de grup infracţional organizat.

Pedeapsă rezultantă: 1 an închisoare, la care se adaugă amenda penală de 9.000 de lei.

Cataramă Silviu, administrator Şcoala de Şoferi Uniprev Auto SRL Vaslui: 1 an închisoare pentru instigare la fals intelectual, cu amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani.

Societatea NEW CENTRAL MED Bacău a fost condamnată la plata unei amenzi penale de 210.000 lei (210 zile amendă) pentru comiterea infracţiunii de folosire a instrumentelor false în formă continuată, (1004 acte materiale) şi 300.000 lei (300 zile) pentru fals material în înscrisuri oficiale in forma continuata. Amenda rezultantă, în urma contopirii pedepselor: 370.000 lei. În plus, judecătorii au aplicat societăţii sancţiunea complementară a publicării hotărârii de condamnare prin intermediul presei scrise sau online din municipiul Bacău pe cheltuiala proprie timp de 1 lună / 8 apariţii/2 apariţii pe săptămână.

Magistraţii Tribunalului Vaslui au dispus desfiinţarea totală a 1.004 fişe medicale emise în fals de către cadrele medicale: 943 fişe de consultatii medicale (B) pentru conducătorii de autovehicule în original, 10 fişe de consultaţii medicale (B) pentru conducatorii de autovehicule în copie şi 51 certificate medicale pentru atestarea stării de sănătate pentru deţinătorii de permis port armă.

Singurul medic găsit nevinovat în această anchetă a fost psihiatrul Carmen Covrig din Bacău. Instanţa a dispus achitarea acesteia pentru că fapta pentru care a fost trimisă în judecată nu a existat.

Sentinţa Tribunalului Vaslui nu este definitivă.