Patronii Dedeman au cumpărat cu 200 de milioane de euro o clădire de birouri din București

Dragoş şi Adrian Pavăl, cei doi antreprenori care controlează retailerul de bricolaj Dedeman, cea mai mare companie an­treprenorială românească, au preluat proiectul de birouri The Bridge din zona Orhideea din Capitală, potrivit surselor Ziarului Financiar. Informaţia a fost confirmată de părţi. Tranzacţia este estimată la 200 mil. euro.

Proiectul de birouri este format dintr-o clădire finalizată, al cărei chiriaş principal este BCR şi dintr-o a doua clădire în construcţie. Mai mult, recent, Forte Partners a anunţat că a cumpărat un teren în zona Orhideea pentru a construi a treia fază a proiectului The Bridge. Această clădire va fi şi ea preluată de Dedeman după finalizare, potrivit datelor ZF.

Birourile The Bridge sunt dezvoltate de compania Forte Partners pe terenul fostei fabrici de pâine Spicul, vizavi de Carrefour Orhideea. Cel mai mare chiriaş al proiectului de birouri The Bridge este BCR, cea mai mare bancă din România. De altfel BCR este unul dintre finanţatorii grupului Dedeman.

Compania Forte Partners, controlată de Johny şi Jihad Jabra (care au dezvoltat brandul de cafea Nova Brasilia şi ciocolata Primola), este unul dintre cei mai importanţi dezvoltatori imobiliari locali, având în portofoliu clădirile de birouri Ştefan cel Mare Building, HQ Victoriei, Nova Building şi The Bridge 1, precum şi proiectul rezidenţial Londra 27. Forte are în derulare proiectele The Bridge 2, Calderon 80 şi Aviaţiei Park, potrivit celor mai recente date ale ZF.

Fraţii Dragoş şi Adrian Pavăl nu se află la prima negociere pe piaţa imobiliară, ei purtând discuţii cu mai multe companii. Cel mai aproape au fost să preia birourile israelienilor de la AFI, însă deal-ul a picat pe final din cauza unor neînţelegeri. Antreprenorii caută să investească în imobiliare într-o perioadă bună pentru economie în ansamblul său şi pentru piaţa de profil totodată.

Anunțuri publicitare